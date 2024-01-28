Диаспора Азербайджана не поддержала земляков, которые издевались над тюменцами

По данным telegram-каналов, мужчины находятся под следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обвиняемые в издевательствах над должниками сотрудники одной из тюменских компаний по продаже нефтепродуктов никогда не состояли в азербайджанской диаспоре региона. Об этом URA.RU сообщил глава региональной азербайджанской молодежной организации региона «Одлар Юрду». Ранее в СМИ и ряде telegram-каналов появилась информация о том, что в Тюмени два члена диаспоры Азербайджана жестоко издевались над должниками тюменской компании по продаже нефтепродуктов.

«Мы занимаемся культурой, адаптацией и т. д. И хочу сказать, что любой правонарушитель, который живет в Тюмени, если он является азербайджанцем, это не означает, что он является членом азербайджанской диаспоры. Членами азербайджанской диаспоры у нас в основном являются доктора, педагоги, люди культуры, искусства. А об этих людях мы даже не слышали», — рассказали URA.RU в азербайджанской молодежной организации «Одлар Юрду».

Ранее в СМИ и ряде telegram-каналов появилась информация о том, что два представителя азербайджанской диаспоры, работающие в одной из тюменских компаний по продаже нефтепродуктов, жестоко издевались над людьми, выбивая из них долги. При этом, все свои действия они записывали на видео.

В региональном СКР по Тюменской области агентству отказались предоставлять развернутый комментарий по поводу случившегося. В ответе на официальный запрос URA.RU сообщается, что в соответствии ст. 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования) запрашиваемая информация не может быть предоставлена.