«Курганмашзавод» изменил статус открытости

На «Курганмашзаводе» провели реорганизацию предприятия

30 января 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

«Курганмашзавод» стал акционерным обществом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Оборонное предприятие «Курганмашзавод» реорганизовали в акционерное общество. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к оборонному заводу. Ранее КМЗ являлся публичным обществом. «„Курганмашзавод“ завершил процедуру прекращения публичного статуса, в связи с отсутствием у него предусмотренных законом признаков публичности. Прекращение публичного статуса Общества никак не повлияет на выполнение гособоронзаказа, на работу предприятия и зарплаты сотрудников», — сообщил инсайдер. По данным сервиса СБИС, «Курганмашзавод» уже числится как акционерное общество. Также название предприятия изменено с ПАО на АО изменено во всех социальных сетях. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» приняли решение провести реорганизацию. В повестке совета акционеров значилось исключение ценных бумаг из оборота на бирже и исключение из устава указания, что предприятие является публичным обществом. Также решался вопрос присоединения АО «РТ-Курганмашзавод».

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» реорганизовали в акционерное общество. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к оборонному заводу. Ранее КМЗ являлся публичным обществом. «„Курганмашзавод“ завершил процедуру прекращения публичного статуса, в связи с отсутствием у него предусмотренных законом признаков публичности. Прекращение публичного статуса Общества никак не повлияет на выполнение гособоронзаказа, на работу предприятия и зарплаты сотрудников», — сообщил инсайдер. По данным сервиса СБИС, «Курганмашзавод» уже числится как акционерное общество. Также название предприятия изменено с ПАО на АО изменено во всех социальных сетях. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» приняли решение провести реорганизацию. В повестке совета акционеров значилось исключение ценных бумаг из оборота на бирже и исключение из устава указания, что предприятие является публичным обществом. Также решался вопрос присоединения АО «РТ-Курганмашзавод».