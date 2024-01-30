«Курганмашзавод» изменил статус открытости

На «Курганмашзаводе» провели реорганизацию предприятия
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган
«Курганмашзавод» стал акционерным обществом Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» реорганизовали в акционерное общество. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к оборонному заводу. Ранее КМЗ являлся публичным обществом.

«„Курганмашзавод“ завершил процедуру прекращения публичного статуса, в связи с отсутствием у него предусмотренных законом признаков публичности. Прекращение публичного статуса Общества никак не повлияет на выполнение гособоронзаказа, на работу предприятия и зарплаты сотрудников», — сообщил инсайдер.

По данным сервиса СБИС, «Курганмашзавод» уже числится как акционерное общество. Также название предприятия изменено с ПАО на АО изменено во всех социальных сетях.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» приняли решение провести реорганизацию. В повестке совета акционеров значилось исключение ценных бумаг из оборота на бирже и исключение из устава указания, что предприятие является публичным обществом. Также решался вопрос присоединения АО «РТ-Курганмашзавод».

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Оборонное предприятие «Курганмашзавод» реорганизовали в акционерное общество. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к оборонному заводу. Ранее КМЗ являлся публичным обществом. «„Курганмашзавод“ завершил процедуру прекращения публичного статуса, в связи с отсутствием у него предусмотренных законом признаков публичности. Прекращение публичного статуса Общества никак не повлияет на выполнение гособоронзаказа, на работу предприятия и зарплаты сотрудников», — сообщил инсайдер. По данным сервиса СБИС, «Курганмашзавод» уже числится как акционерное общество. Также название предприятия изменено с ПАО на АО изменено во всех социальных сетях. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» приняли решение провести реорганизацию. В повестке совета акционеров значилось исключение ценных бумаг из оборота на бирже и исключение из устава указания, что предприятие является публичным обществом. Также решался вопрос присоединения АО «РТ-Курганмашзавод».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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