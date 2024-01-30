Курганские власти ищут инвестора, который за 3,5 млрд построит молочный комплекс

31 января 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В строительство молочного комплекса планируют вложить в 3,5 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области планируют построить товарно-молочный комплекс за 3,5 миллиарда рублей. Информация о поиске инвестора размещена на портале инвестиционных проектов. «Инвестиционный проект: строительство товарно-молочного комплекса для производства высокосортного сырого молока, а также побочных продуктов (говядины, продукции растениеводства). Общий объем инвестиций: 3,5 млрд рублей», — указано в документе. Срок окупаемости проекта рассчитан на восемь лет. В качестве экономических предпосылок указана востребованность продукции и наличие дефицита молока в Уральском федеральном округе — более 1,7 млн тонн. Также значится наличие крупных организаций молокоперерабатывающей отрасли и земли для обеспечения кормовой базы, производства растениеводческой продукции и размещения производственно-технической базы. Для создания молочного комплекса инвесторам предлагаются 14 площадок в Катайском, Половинском, Куртамышском, Сафакулевском, Шумихинском, Целинном и Далматовском округах. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ищут инвестора для строительства стеклозавода. В производство планируют вложить 2,3 млрд рублей. Также в регионе планируют создать завод по переработке газа и центр китайской медицины. Общий объем инвестиций проектов составляет два млрд рублей. Кроме того, в поисках инвесторов для создания логистического комплекса, автозавода, производства биг-бэгов, станков и предприятия по выпуску утеплителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области планируют построить товарно-молочный комплекс за 3,5 миллиарда рублей. Информация о поиске инвестора размещена на портале инвестиционных проектов. «Инвестиционный проект: строительство товарно-молочного комплекса для производства высокосортного сырого молока, а также побочных продуктов (говядины, продукции растениеводства). Общий объем инвестиций: 3,5 млрд рублей», — указано в документе. Срок окупаемости проекта рассчитан на восемь лет. В качестве экономических предпосылок указана востребованность продукции и наличие дефицита молока в Уральском федеральном округе — более 1,7 млн тонн. Также значится наличие крупных организаций молокоперерабатывающей отрасли и земли для обеспечения кормовой базы, производства растениеводческой продукции и размещения производственно-технической базы. Для создания молочного комплекса инвесторам предлагаются 14 площадок в Катайском, Половинском, Куртамышском, Сафакулевском, Шумихинском, Целинном и Далматовском округах. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ищут инвестора для строительства стеклозавода. В производство планируют вложить 2,3 млрд рублей. Также в регионе планируют создать завод по переработке газа и центр китайской медицины. Общий объем инвестиций проектов составляет два млрд рублей. Кроме того, в поисках инвесторов для создания логистического комплекса, автозавода, производства биг-бэгов, станков и предприятия по выпуску утеплителей.