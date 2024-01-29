Родители маленьких пациентов в ЯНАО указали на нехватку аптеки в больнице

В Новом Уренгое пациенты не могут купить лекарства в детской больнице

30 января 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Жители газовой столицы Ямала пожаловались на отсутствие аптеки в детской поликлинике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) жители просят открыть аптеку в детской поликлинике для удобства пациентов. Горожане сообщили в telegram, что вместо кофейни в больнице следовало организовать аптечный пункт. «Написала главврачу с запросом о возможности представления площади в аренду для открытия аптеки в детской поликлинике еще в октябре, обещал сам разобраться, но по сей день тишина. Под кофейню место нашлось, а под аптеку нет. Я сама мать двоих детей и знаю, как важна аптека в этом месте. Когда в наших условиях климатических с больным ребенком нет возможности ездить по аптекам. Получил назначение врача, вышел и купил сразу лекарства, а не кофе или пирожки. Я хочу открыть аптеку по франшизе с самыми низкими ценами, чтобы не было спекуляции на цене за счет места открытия, а мне не дают. Видимо с больным ребенком не ходили по морозу, усугубляя развитие болезни», — написала Анна в telegram-канале «Воронов Chat». Новоуренгойцы поддержали инициативу горожанки. «Очень удобно, когда в лечебном заведении есть сразу же аптека. От детской поликлиники далековато топать до аптеки, которая возле взрослой», — отметила Анастасия. «Раньше были аптеки в поликлиниках, потом почему-то все позакрывали. Было очень удобно», — рассказала Елена Романенко. «Мы живем не рядом с поликлиникой. Приехав на такси, бежать в мороз в аптеку после посещения врача с маленьким ребенком на руках то еще удовольствие», — поделилась Ольга. «Считаю, открытие аптеки в поликлинике очень нужно! Гораздо удобнее, не нужно в -40 галопом нестись с ребенком в поисках ближайшей аптеки», — написала Анютка Щербакова. В городской поликлинике корреспонденту URA.RU сообщили, что на данный момент руководством рассматривается вопрос об открытии аптеки. «Сейчас ведутся переговоры с представителями федеральных аптечных сетей, чья ценовая политика на препараты более чем приемлемая. Как только кандидат будет определен, сдадим помещение в аренду. По нашим наблюдениям, кофейня в поликлинике пользуется спросом, пациенты не против выпить чашку кофе или чая в ожидании приема», — говорится в сообщении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители просят открыть аптеку в детской поликлинике для удобства пациентов. Горожане сообщили в telegram, что вместо кофейни в больнице следовало организовать аптечный пункт. «Написала главврачу с запросом о возможности представления площади в аренду для открытия аптеки в детской поликлинике еще в октябре, обещал сам разобраться, но по сей день тишина. Под кофейню место нашлось, а под аптеку нет. Я сама мать двоих детей и знаю, как важна аптека в этом месте. Когда в наших условиях климатических с больным ребенком нет возможности ездить по аптекам. Получил назначение врача, вышел и купил сразу лекарства, а не кофе или пирожки. Я хочу открыть аптеку по франшизе с самыми низкими ценами, чтобы не было спекуляции на цене за счет места открытия, а мне не дают. Видимо с больным ребенком не ходили по морозу, усугубляя развитие болезни», — написала Анна в telegram-канале «Воронов Chat». Новоуренгойцы поддержали инициативу горожанки. «Очень удобно, когда в лечебном заведении есть сразу же аптека. От детской поликлиники далековато топать до аптеки, которая возле взрослой», — отметила Анастасия. «Раньше были аптеки в поликлиниках, потом почему-то все позакрывали. Было очень удобно», — рассказала Елена Романенко. «Мы живем не рядом с поликлиникой. Приехав на такси, бежать в мороз в аптеку после посещения врача с маленьким ребенком на руках то еще удовольствие», — поделилась Ольга. «Считаю, открытие аптеки в поликлинике очень нужно! Гораздо удобнее, не нужно в -40 галопом нестись с ребенком в поисках ближайшей аптеки», — написала Анютка Щербакова. В городской поликлинике корреспонденту URA.RU сообщили, что на данный момент руководством рассматривается вопрос об открытии аптеки. «Сейчас ведутся переговоры с представителями федеральных аптечных сетей, чья ценовая политика на препараты более чем приемлемая. Как только кандидат будет определен, сдадим помещение в аренду. По нашим наблюдениям, кофейня в поликлинике пользуется спросом, пациенты не против выпить чашку кофе или чая в ожидании приема», — говорится в сообщении.