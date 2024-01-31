31 января 2024

Власти Тюмени вводят новую льготу после указа Путина

Тюменские многодетные семьи получат первоочередное право на места в детсадах
© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, детский сад, прогулка, зима, дети, снег в городе, воспитатель
В садики начнут в первую очередь брать малышей из многодетных семей Фото:
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Льготы и выплаты для жителей Тюменской области

Власти Тюменской области вводят новую льготу: дети из многодетных семей будут иметь первоочередное право на зачисление в детсады. Соответствующий законопроект разработан департаментом образования региона. Поводом стал указ президента РФ Владимира Путина.

«Установить меру соцподдержки по первоочередному приему детей из многодетных семей на обучение в государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 24.01.2024», — говорится в проекте документе, который пока находится на обсуждении.

Как сказано в преамбуле постановление, поводом к его появлению стал указа президента РФ от 23.01.2024 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Ранее URA.RU писало, что вследствие этого же документа в Тюмени предложили дать многодетным семьям право на первоочередное получение денег на строительство или покупку жилья, даже если детям уже исполнилось 18 лет.

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Власти Тюменской области вводят новую льготу: дети из многодетных семей будут иметь первоочередное право на зачисление в детсады. Соответствующий законопроект разработан департаментом образования региона. Поводом стал указ президента РФ Владимира Путина. «Установить меру соцподдержки по первоочередному приему детей из многодетных семей на обучение в государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 24.01.2024», — говорится в проекте документе, который пока находится на обсуждении. Как сказано в преамбуле постановление, поводом к его появлению стал указа президента РФ от 23.01.2024 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Ранее URA.RU писало, что вследствие этого же документа в Тюмени предложили дать многодетным семьям право на первоочередное получение денег на строительство или покупку жилья, даже если детям уже исполнилось 18 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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