Власти Тюмени вводят новую льготу после указа Путина

Тюменские многодетные семьи получат первоочередное право на места в детсадах

01 февраля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

В садики начнут в первую очередь брать малышей из многодетных семей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Льготы и выплаты для жителей Тюменской области Власти Тюменской области вводят новую льготу: дети из многодетных семей будут иметь первоочередное право на зачисление в детсады. Соответствующий законопроект разработан департаментом образования региона. Поводом стал указ президента РФ Владимира Путина. «Установить меру соцподдержки по первоочередному приему детей из многодетных семей на обучение в государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 24.01.2024», — говорится в проекте документе, который пока находится на обсуждении. Как сказано в преамбуле постановление, поводом к его появлению стал указа президента РФ от 23.01.2024 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Ранее URA.RU писало, что вследствие этого же документа в Тюмени предложили дать многодетным семьям право на первоочередное получение денег на строительство или покупку жилья, даже если детям уже исполнилось 18 лет.

Власти Тюменской области вводят новую льготу: дети из многодетных семей будут иметь первоочередное право на зачисление в детсады. Соответствующий законопроект разработан департаментом образования региона. Поводом стал указ президента РФ Владимира Путина. «Установить меру соцподдержки по первоочередному приему детей из многодетных семей на обучение в государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 24.01.2024», — говорится в проекте документе, который пока находится на обсуждении. Как сказано в преамбуле постановление, поводом к его появлению стал указа президента РФ от 23.01.2024 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Ранее URA.RU писало, что вследствие этого же документа в Тюмени предложили дать многодетным семьям право на первоочередное получение денег на строительство или покупку жилья, даже если детям уже исполнилось 18 лет.