Власти Тюмени вводят новую льготу после указа Путина

Власти Тюменской области вводят новую льготу: дети из многодетных семей будут иметь первоочередное право на зачисление в детсады. Соответствующий законопроект разработан департаментом образования региона. Поводом стал указ президента РФ Владимира Путина.
«Установить меру соцподдержки по первоочередному приему детей из многодетных семей на обучение в государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 24.01.2024», — говорится в проекте документе, который пока находится на обсуждении.
Как сказано в преамбуле постановление, поводом к его появлению стал указа президента РФ от 23.01.2024 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Ранее URA.RU писало, что вследствие этого же документа в Тюмени предложили дать многодетным семьям право на первоочередное получение денег на строительство или покупку жилья, даже если детям уже исполнилось 18 лет.
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