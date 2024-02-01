Суд Санкт-Петербурга смягчил наказание убийце курганской семьи с ребенком

Убийце курганской семьи изменили наказание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уроженцу Киргизии Мансаржану Рахимову смягчили наказание за убийство предпринимательницы и ее малолетней дочери, совершенное в Кургане в 2012 году. Такое решение принял Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга. Информация появилась на сайте организации.

«Приговор Курганского областного суда в отношении Рахимова Мансуржана Махаматжановича изменить. <…> смягчить назначенное ему наказание в виде лишения свободы», — сообщается в материалах дела. Согласно решению апелляционного суда, приговоренному за убийство семьи Аминовых курганцу сократили срок пребывания в колонии строгого режима на полгода, до 15 лет 6 месяцев.

Судебная коллегия исключила из обвинения Рахимова часть, что он действовал с особой жестокостью. Было решено, что курганский судья не учел обстоятельств об угрозе жизни обвиняемому при совершении преступления. Убийство было совершено Рахимовым по приказу под дулом пистолета. Личного мотива для убийства женщины с дочерью у обвиняемого не было. «При таком положении суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии в действиях Рахимова М.М. квалифицирующего признака, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ, убийства, совершенного с особой жестокостью, в связи с чем он подлежит исключению из его осуждения», — гласит постановление. В остальном приговор оставлен без изменения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане суд вынес приговор по делу об убийстве предпринимательницы и ее маленькой дочери. Семью убили ножом в 2012 году, убийцу задержали через десять лет. По версии свидетелей, женщину могли убить из-за долгов перед свердловским криминальным сообществом. Криминальный авторитет, устроивший преступление, избежал уголовного преследования по причине смерти.