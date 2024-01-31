Тюменский вуз выдавал офисное здание за молочную ферму

В Тюмени прекращена работа фантомной фермы, на которой государственный аграрный университет содержал коров и производил сырое молоко. По указанному в документах адресу вместо фермы располагается офисное здание, сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«При проведении выездного обследования в отношении государственного аграрного университета Северного Зауралья установлено, что по адресу регистрации молочно-товарной фермы находится двухэтажное административное здание. Площадка признана фантомной», — говорится в сообщении.
Сообщается, что за время работы несуществующая ферма успела произвести более трех тысяч тонн сырого молока. Фактическое происхождение продукции неизвестно. Также площадка получала документы на 846 голов крупного рогатого скота и 17 тысяч килограммов биологических отходов.
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