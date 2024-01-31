31 января 2024

Тюменский вуз выдавал офисное здание за молочную ферму

ГАУ Северного Зауралья в Тюмени производил молоко на несуществующей ферме
© Служба новостей «URA.RU»
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Фантомная площадка успела произвести больше трех тысяч тонн сырого молока Фото:

В Тюмени прекращена работа фантомной фермы, на которой государственный аграрный университет содержал коров и производил сырое молоко. По указанному в документах адресу вместо фермы располагается офисное здание, сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«При проведении выездного обследования в отношении государственного аграрного университета Северного Зауралья установлено, что по адресу регистрации молочно-товарной фермы находится двухэтажное административное здание. Площадка признана фантомной», — говорится в сообщении.

Сообщается, что за время работы несуществующая ферма успела произвести более трех тысяч тонн сырого молока. Фактическое происхождение продукции неизвестно. Также площадка получала документы на 846 голов крупного рогатого скота и 17 тысяч килограммов биологических отходов.

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В Тюмени прекращена работа фантомной фермы, на которой государственный аграрный университет содержал коров и производил сырое молоко. По указанному в документах адресу вместо фермы располагается офисное здание, сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «При проведении выездного обследования в отношении государственного аграрного университета Северного Зауралья установлено, что по адресу регистрации молочно-товарной фермы находится двухэтажное административное здание. Площадка признана фантомной», — говорится в сообщении. Сообщается, что за время работы несуществующая ферма успела произвести более трех тысяч тонн сырого молока. Фактическое происхождение продукции неизвестно. Также площадка получала документы на 846 голов крупного рогатого скота и 17 тысяч килограммов биологических отходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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