Жители Тюмени придумали способ, как бесплатно ездить на такси

Жители Тюмени жалуются на таксистов в «Яндекс. Go», чтобы не платить за поездки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург, снег, снежная каша, зима, такси, автомобиль, непогода, снегопад, пассажир автомобиля
Тюменцы жалуются на таксистов, чтобы получить промокоды на бесплатные поездки Фото:

В Тюмени клиенты «Яндекс. Go» жалуются агрегатору на водителей такси, чтобы не оплачивать поездки. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, зачастую компания встает на сторону пассажиров и дарит им промокоды на определенную сумму, чтобы компенсировать «доставленные неудобства». К водителям же при этом применяются штрафные санкции — вплоть до отстранения от работы.

«В последнее время таких жалоб стало очень много. Жалуются на все: грубый водитель, неприятный запах в салоне автомобиля, агрессивный стиль вождения, и так далее, и тому подобное. При этом, компания очень часто встает на сторону клиентов и отправляет им промокоды на определенную сумму денег. В среднем — 300 — 500 рублей. А к водителям после этого применяются штрафные санкции. Вплоть до вечной блокировки аккаунта. А это равносильно увольнению с работы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени некоторые водители такси агрегатора «Яндекс. Go» отказываются возить пассажиров за наличный расчет. По данным источников агентства, вместо этого таксисты предлагают клиентам сменить формат оплаты на безнал либо оформить отказ от поездки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени клиенты «Яндекс. Go» жалуются агрегатору на водителей такси, чтобы не оплачивать поездки. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, зачастую компания встает на сторону пассажиров и дарит им промокоды на определенную сумму, чтобы компенсировать «доставленные неудобства». К водителям же при этом применяются штрафные санкции — вплоть до отстранения от работы. «В последнее время таких жалоб стало очень много. Жалуются на все: грубый водитель, неприятный запах в салоне автомобиля, агрессивный стиль вождения, и так далее, и тому подобное. При этом, компания очень часто встает на сторону клиентов и отправляет им промокоды на определенную сумму денег. В среднем — 300 — 500 рублей. А к водителям после этого применяются штрафные санкции. Вплоть до вечной блокировки аккаунта. А это равносильно увольнению с работы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени некоторые водители такси агрегатора «Яндекс. Go» отказываются возить пассажиров за наличный расчет. По данным источников агентства, вместо этого таксисты предлагают клиентам сменить формат оплаты на безнал либо оформить отказ от поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...