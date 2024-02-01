Жители Тюмени придумали способ, как бесплатно ездить на такси

Жители Тюмени жалуются на таксистов в «Яндекс. Go», чтобы не платить за поездки

01 февраля 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Тюменцы жалуются на таксистов, чтобы получить промокоды на бесплатные поездки Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени клиенты «Яндекс. Go» жалуются агрегатору на водителей такси, чтобы не оплачивать поездки. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, зачастую компания встает на сторону пассажиров и дарит им промокоды на определенную сумму, чтобы компенсировать «доставленные неудобства». К водителям же при этом применяются штрафные санкции — вплоть до отстранения от работы. «В последнее время таких жалоб стало очень много. Жалуются на все: грубый водитель, неприятный запах в салоне автомобиля, агрессивный стиль вождения, и так далее, и тому подобное. При этом, компания очень часто встает на сторону клиентов и отправляет им промокоды на определенную сумму денег. В среднем — 300 — 500 рублей. А к водителям после этого применяются штрафные санкции. Вплоть до вечной блокировки аккаунта. А это равносильно увольнению с работы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени некоторые водители такси агрегатора «Яндекс. Go» отказываются возить пассажиров за наличный расчет. По данным источников агентства, вместо этого таксисты предлагают клиентам сменить формат оплаты на безнал либо оформить отказ от поездки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени клиенты «Яндекс. Go» жалуются агрегатору на водителей такси, чтобы не оплачивать поездки. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, зачастую компания встает на сторону пассажиров и дарит им промокоды на определенную сумму, чтобы компенсировать «доставленные неудобства». К водителям же при этом применяются штрафные санкции — вплоть до отстранения от работы. «В последнее время таких жалоб стало очень много. Жалуются на все: грубый водитель, неприятный запах в салоне автомобиля, агрессивный стиль вождения, и так далее, и тому подобное. При этом, компания очень часто встает на сторону клиентов и отправляет им промокоды на определенную сумму денег. В среднем — 300 — 500 рублей. А к водителям после этого применяются штрафные санкции. Вплоть до вечной блокировки аккаунта. А это равносильно увольнению с работы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени некоторые водители такси агрегатора «Яндекс. Go» отказываются возить пассажиров за наличный расчет. По данным источников агентства, вместо этого таксисты предлагают клиентам сменить формат оплаты на безнал либо оформить отказ от поездки.