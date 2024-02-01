Курганская полиция изъяла незаконное оружие и гранаты (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники полиции изъяли у пенсионера из города Шумиха (Курганская область) незаконное оружие, сотни патронов и предметы, похожие на гранаты. Незаконный склад оружия и боеприпасов ранее судимый мужчина хранил в своем доме, сообщили URA.RU в областном управлении МВД.

«Сотрудники межмуниципального отдела МВД России „Шумихинский“ обнаружили по месту жительства 70-летнего гражданина незаконно хранящееся оружие и патроны», — рассказали в полиции. У пенсионера изъяли обрез, схожие с пистолетом и гранатами предметы, 300 патронов.

Ранее судимый мужчина был задержан. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», — сообщили в полиции. По данной статье виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.

URA.RU также сообщало, что в Целинном округе полиция изъяла незаконное оружие у местного жителя. У нарушителя было найдено три единицы оружия, макет автомата Калашникова и банки с порохом. Незаконный хранитель стал фигурантом уголовного дела.

У курганского пенсионера нашли незаконный арсенал оружия фото: УМВД РФ по Курганской области

Среди оружия был предмет, похожий на пистолет фото: УМВД РФ по Курганской области