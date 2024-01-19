Жителю Курганской области грозит тюрьма за хранение нелегального арсенала. Фото

20 января 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Силовики изъяли у мужчины оружие и патроны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Целинного округа Курганской области могут осудить на восемь лет за хранение пороха, патронов и оружия. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «Сотрудники полиции обнаружили по месту жительства 47-летнего гражданина пять банок с охотничьим порохом трех видов, два ружья, винтовку и макет автомата Калашникова (не относится к огнестрельному оружию). Дома у мужчины также обнаружены патроны. Все изъятое подозреваемый хранил незаконно. Максимальное наказание за такое правонарушение — лишение свободы на срок до восьми лет», — написано на сайте ведомства. Полиция возбудила два уголовных дела о незаконном хранении взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. В середине декабря прошлого года специалисты Росгвардии рассказывали, что в регионе больше полутора тысяч человек лишились лицензий на владение оружием. Основная часть нарушений связана с тем, что владельцы слишком поздно начинают продлевать разрешения. У подозреваемого не было лицензий на огнестрельное оружие и боеприпасы Фото: сайт УМВД России по Курганской области, https://45.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/45956019

Жителя Целинного округа Курганской области могут осудить на восемь лет за хранение пороха, патронов и оружия. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «Сотрудники полиции обнаружили по месту жительства 47-летнего гражданина пять банок с охотничьим порохом трех видов, два ружья, винтовку и макет автомата Калашникова (не относится к огнестрельному оружию). Дома у мужчины также обнаружены патроны. Все изъятое подозреваемый хранил незаконно. Максимальное наказание за такое правонарушение — лишение свободы на срок до восьми лет», — написано на сайте ведомства. Полиция возбудила два уголовных дела о незаконном хранении взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. В середине декабря прошлого года специалисты Росгвардии рассказывали, что в регионе больше полутора тысяч человек лишились лицензий на владение оружием. Основная часть нарушений связана с тем, что владельцы слишком поздно начинают продлевать разрешения.