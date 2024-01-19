19 января 2024

Жителю Курганской области грозит тюрьма за хранение нелегального арсенала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гильзы от ружья. Челябинск, оружие, гильзы
Силовики изъяли у мужчины оружие и патроны Фото:

Жителя Целинного округа Курганской области могут осудить на восемь лет за хранение пороха, патронов и оружия. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

«Сотрудники полиции обнаружили по месту жительства 47-летнего гражданина пять банок с охотничьим порохом трех видов, два ружья, винтовку и макет автомата Калашникова (не относится к огнестрельному оружию). Дома у мужчины также обнаружены патроны. Все изъятое подозреваемый хранил незаконно. Максимальное наказание за такое правонарушение — лишение свободы на срок до восьми лет», — написано на сайте ведомства.

Полиция возбудила два уголовных дела о незаконном хранении взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.

В середине декабря прошлого года специалисты Росгвардии рассказывали, что в регионе больше полутора тысяч человек лишились лицензий на владение оружием. Основная часть нарушений связана с тем, что владельцы слишком поздно начинают продлевать разрешения.

У подозреваемого не было лицензий на огнестрельное оружие и боеприпасы
У подозреваемого не было лицензий на огнестрельное оружие и боеприпасы
Фото:

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Жителя Целинного округа Курганской области могут осудить на восемь лет за хранение пороха, патронов и оружия. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «Сотрудники полиции обнаружили по месту жительства 47-летнего гражданина пять банок с охотничьим порохом трех видов, два ружья, винтовку и макет автомата Калашникова (не относится к огнестрельному оружию). Дома у мужчины также обнаружены патроны. Все изъятое подозреваемый хранил незаконно. Максимальное наказание за такое правонарушение — лишение свободы на срок до восьми лет», — написано на сайте ведомства. Полиция возбудила два уголовных дела о незаконном хранении взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. В середине декабря прошлого года специалисты Росгвардии рассказывали, что в регионе больше полутора тысяч человек лишились лицензий на владение оружием. Основная часть нарушений связана с тем, что владельцы слишком поздно начинают продлевать разрешения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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