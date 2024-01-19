Жителя Целинного округа Курганской области могут осудить на восемь лет за хранение пороха, патронов и оружия. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
«Сотрудники полиции обнаружили по месту жительства 47-летнего гражданина пять банок с охотничьим порохом трех видов, два ружья, винтовку и макет автомата Калашникова (не относится к огнестрельному оружию). Дома у мужчины также обнаружены патроны. Все изъятое подозреваемый хранил незаконно. Максимальное наказание за такое правонарушение — лишение свободы на срок до восьми лет», — написано на сайте ведомства.
Полиция возбудила два уголовных дела о незаконном хранении взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.
В середине декабря прошлого года специалисты Росгвардии рассказывали, что в регионе больше полутора тысяч человек лишились лицензий на владение оружием. Основная часть нарушений связана с тем, что владельцы слишком поздно начинают продлевать разрешения.
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