01 февраля 2024

Тюменские бизнесмены пробегут олимпийские дистанции

Тюмень впервые примет соревнования по триатлону IronStar Olympic в июне
© Служба новостей «URA.RU»
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Зоны отдыха открыты после карантина: набережная Тюмени., набережная, бегун, тюмень, бег
Соревнование по триатлону IronStar Olympic Tyumen начнутся в Тюмени 15 июня Фото:

Российские соревнования по триатлону впервые пройдут в Тюмени в этом году. Как рассказал URA.RU будущий участник соревнований, крупные тюменские бизнесмены уже подали заявки на участие в забеге — одной из дисциплин триатлона.

«В Тюмени впервые пройдет забег IronStar. Это всероссийское мероприятие, проходит в разных городах. В этом году побежим по набережной реки Туры. Подали заявки несколько владельцев ресторанов из Тюмени, бежит наша команда, бежит директор „Автограда“ (крупный автомобильный холдинг Тюменской области — прим. URA.RU) Алексей Салмин», — рассказал URA.RU участник забега и совладелец сети ресторанов 1586 Иван Крылов.

Соревнование для любителей по триатлону IronStar Olympic Tyumen на олимпийские дистанции начнутся в Тюмени 15 июня. Кроме забега, спортсмены со всей России примут участие в заплыве и в велогонке.

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Российские соревнования по триатлону впервые пройдут в Тюмени в этом году. Как рассказал URA.RU будущий участник соревнований, крупные тюменские бизнесмены уже подали заявки на участие в забеге — одной из дисциплин триатлона. «В Тюмени впервые пройдет забег IronStar. Это всероссийское мероприятие, проходит в разных городах. В этом году побежим по набережной реки Туры. Подали заявки несколько владельцев ресторанов из Тюмени, бежит наша команда, бежит директор „Автограда“ (крупный автомобильный холдинг Тюменской области — прим. URA.RU) Алексей Салмин», — рассказал URA.RU участник забега и совладелец сети ресторанов 1586 Иван Крылов. Соревнование для любителей по триатлону IronStar Olympic Tyumen на олимпийские дистанции начнутся в Тюмени 15 июня. Кроме забега, спортсмены со всей России примут участие в заплыве и в велогонке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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