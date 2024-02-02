В Тюмени началось строительство крупного стратегического объекта

Тюменские строители приступили к первому этапу возведения межвузовского кампуса

На строительную площадку завезли первую партию грунта для отсыпки Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени началось строительство межвузовского кампуса. Об этом URA.RU сообщили в главном управлении строительства региона.

«На площадку, где будет кампус, начали завозить грунт. Также там уже размещен вагон-городок для рабочих», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Известно, что работы по отсыпке строительной площадки продлятся до конца 2024 года. Затем предстоит укрепить берега Туры и озера Круглое. Ранее URA.RU рассказало, что начало финансирования амбициозного проекта тюменских властей одобрил во время прямой линии с губернаторами президент России Владимир Путин.