В Тюмени началось строительство крупного стратегического объекта

Тюменские строители приступили к первому этапу возведения межвузовского кампуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через реку Тура в районе Лесобазы. Тюмень, карьер, песок, строительство моста
На строительную площадку завезли первую партию грунта для отсыпки Фото:

В Тюмени началось строительство межвузовского кампуса. Об этом URA.RU сообщили в главном управлении строительства региона.

«На площадку, где будет кампус, начали завозить грунт. Также там уже размещен вагон-городок для рабочих», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Известно, что работы по отсыпке строительной площадки продлятся до конца 2024 года. Затем предстоит укрепить берега Туры и озера Круглое. Ранее URA.RU рассказало, что начало финансирования амбициозного проекта тюменских властей одобрил во время прямой линии с губернаторами президент России Владимир Путин.

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В Тюмени началось строительство межвузовского кампуса. Об этом URA.RU сообщили в главном управлении строительства региона. «На площадку, где будет кампус, начали завозить грунт. Также там уже размещен вагон-городок для рабочих», — пояснили URA.RU в ведомстве. Известно, что работы по отсыпке строительной площадки продлятся до конца 2024 года. Затем предстоит укрепить берега Туры и озера Круглое. Ранее URA.RU рассказало, что начало финансирования амбициозного проекта тюменских властей одобрил во время прямой линии с губернаторами президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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