Украинские пленные рассказали, кого приходится призывать в ряды ВСУ

Украинские пленные признались, что в ряды ВСУ набирают старых и больных

03 февраля 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

В украинскую армию набирают людей в возрасте до 60 лет, рассказали военнопленные из числа ВСУ Фото: Официальный портал Киева На Украине в рамках мобилизации набирают великовозрастных людей — до 60 лет. Также на фронт отправляют людей с болезнями, исключающими службу в армии. Об этом рассказали украинские военнопленные. «Вот, посмотрите: людям за 50 и их берут. Со мной был дедушка — ему 57 лет. У него тоже проблемы со здоровьем… Ну куда ему воевать? Куда ему идти в штурмы? Куда в окопы? Зачем? Чтоб его сразу убили?» — поделился в разговоре с РИА новости один из пленных бойцов ВСУ Назар Вашкевич. Он рассказал, что его на комиссии признали полностью здоровым, несмотря на наличие металлической пластины в руке. «Им [врачам] было это по барабану», — подытожил боец ВСУ. Другой пленный солдат по имени Виктор Ткаченко рассказал, что его мобилизовали при наличии множества заболеваний, из-за которых он не должен служить в рядах ВСУ. Причем изначально ему говорили, что он не годен к армии. На Украине с начала российской спецоперации ввели военное положение и стали мобилизовывать людей. В связи с этим многие жители начали покидать свою страну. В конце января депутаты внесли поправки в законопроект о мобилизации. Согласно нововведениям, гражданам без военного билета будет сложнее уехать с Украины. Кроме того, будет снижен призывной возраст. В новом документе уже зафиксировали признаки, нарушающие Конституцию Украины, сообщает Life . Украинские СМИ отмечают, что уклонисты продолжают пытаться сбежать от мобилизации, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине в рамках мобилизации набирают великовозрастных людей — до 60 лет. Также на фронт отправляют людей с болезнями, исключающими службу в армии. Об этом рассказали украинские военнопленные. «Вот, посмотрите: людям за 50 и их берут. Со мной был дедушка — ему 57 лет. У него тоже проблемы со здоровьем… Ну куда ему воевать? Куда ему идти в штурмы? Куда в окопы? Зачем? Чтоб его сразу убили?» — поделился в разговоре с РИА новости один из пленных бойцов ВСУ Назар Вашкевич. Он рассказал, что его на комиссии признали полностью здоровым, несмотря на наличие металлической пластины в руке. «Им [врачам] было это по барабану», — подытожил боец ВСУ. Другой пленный солдат по имени Виктор Ткаченко рассказал, что его мобилизовали при наличии множества заболеваний, из-за которых он не должен служить в рядах ВСУ. Причем изначально ему говорили, что он не годен к армии. На Украине с начала российской спецоперации ввели военное положение и стали мобилизовывать людей. В связи с этим многие жители начали покидать свою страну. В конце января депутаты внесли поправки в законопроект о мобилизации. Согласно нововведениям, гражданам без военного билета будет сложнее уехать с Украины. Кроме того, будет снижен призывной возраст. В новом документе уже зафиксировали признаки, нарушающие Конституцию Украины, сообщает Life. Украинские СМИ отмечают, что уклонисты продолжают пытаться сбежать от мобилизации, передает «Национальная служба новостей».