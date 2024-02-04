В Ноябрьске жильцы дома, которым стройка закрыла солнце, подали в суд на мэрию

05 февраля 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске жильцы дома по Космонавтов 35 подали в суд на мэрию (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) жильцы дома по адресу Космонавтов, 35 подали в суд на мэрию, с просьбой снести соседнее здание, которое, по их мнению, строится с нарушением строительных норм и правил, а также закрывает солнце части жильцов, из-за того, что при проектировании была нарушена минимальная дистанция до стройки. Об этом URA.RU сообщил один из проживающих в доме. «Мы решили оспорить у мэрии ранее выданное разрешение на строительство соседнего дома, поэтому предыдущее дело в отношении застройщика судом Ноябрьска приостановлено. Если суд решит отозвать у застройщика разрешение, то строительство будет признано незаконным, если нет, то продолжится рассмотрение иска в отношении ЖСК „Старт“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Иск к администрации Ноябрьска был подан в середине декабря прошлого года. Поэтому производство по делу к ЖСК «Старт», ранее рассматриваемое городским судом, было приостановлено. По мнению жителей, застройщик изначально нарушил некоторые строительные нормы, о чем было поставлено в известность окружное управление Госстройнадзора. Также, по словам собеседника, до сих пор не была предоставлена измененная проектная документация. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Ноябрьска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Строение возле дома по улице Космонавтов, 35 начали возводить еще в 2012 году. Застройщик не смог довести стройку до конца, так как в 2020 году обанкротился. Это привело к скандалу с обманутыми дольщиками, которым была обещана компенсация. Весной 2023 года было принято решение о сносе дома, из-за нарушения технологии строительства. Часть здания действительно разобрали, но позже новый подрядчик ЖСК «Старт» приступил к возведению стен на старом основании. После жалоб жильцов на нарушение инсоляции, застройщик принял решение сократить этажность дома, но на тот момент коллектив жителей уже подал иск в горсуд Ноябрьска. Во время своего предновогоднего прямого эфира мэр Алексей Романов сообщил, что в курсе проблемы жителей, но полагается на решение суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске (ЯНАО) жильцы дома по адресу Космонавтов, 35 подали в суд на мэрию, с просьбой снести соседнее здание, которое, по их мнению, строится с нарушением строительных норм и правил, а также закрывает солнце части жильцов, из-за того, что при проектировании была нарушена минимальная дистанция до стройки. Об этом URA.RU сообщил один из проживающих в доме. «Мы решили оспорить у мэрии ранее выданное разрешение на строительство соседнего дома, поэтому предыдущее дело в отношении застройщика судом Ноябрьска приостановлено. Если суд решит отозвать у застройщика разрешение, то строительство будет признано незаконным, если нет, то продолжится рассмотрение иска в отношении ЖСК „Старт“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Иск к администрации Ноябрьска был подан в середине декабря прошлого года. Поэтому производство по делу к ЖСК «Старт», ранее рассматриваемое городским судом, было приостановлено. По мнению жителей, застройщик изначально нарушил некоторые строительные нормы, о чем было поставлено в известность окружное управление Госстройнадзора. Также, по словам собеседника, до сих пор не была предоставлена измененная проектная документация. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Ноябрьска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Строение возле дома по улице Космонавтов, 35 начали возводить еще в 2012 году. Застройщик не смог довести стройку до конца, так как в 2020 году обанкротился. Это привело к скандалу с обманутыми дольщиками, которым была обещана компенсация. Весной 2023 года было принято решение о сносе дома, из-за нарушения технологии строительства. Часть здания действительно разобрали, но позже новый подрядчик ЖСК «Старт» приступил к возведению стен на старом основании. После жалоб жильцов на нарушение инсоляции, застройщик принял решение сократить этажность дома, но на тот момент коллектив жителей уже подал иск в горсуд Ноябрьска. Во время своего предновогоднего прямого эфира мэр Алексей Романов сообщил, что в курсе проблемы жителей, но полагается на решение суда.