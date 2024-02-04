В Тюменской области из-за непогоды перекрыли федеральную трассу

05 февраля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Участок трассы перекрыт для тяжеловесного транспорта, легковушки пропускают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области из-за непогоды полностью закрыли движение для тяжеловесного, крупногабаритного и пассажирского (автобусов) транспорта на подъезде к Ишиму на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» (Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Ранее там столкнулись фура Wildberries и КАМАЗ, водитель одного из грузовиков погиб. «В связи со сложными погодными условиями на подъезде к Ишиму, на участке с 497-го по 584-й километры трассы Р-254 («Иртыш, Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск) полностью закрыто движение для тяжеловесного, крупногабаритного и пассажирского транспорта. Легковой транспорт и небольшие грузовики едут без ограничений», — рассказали в УГИБДД. Ранее на 567-м километре данной автодороги столкнулись КАМАЗ-зерновоз и большегруз Wildberries. Водитель одного из грузовиков погиб из-за травм, несовместимых с жизнью. Сменный водитель этого автор ранен.

В Тюменской области из-за непогоды полностью закрыли движение для тяжеловесного, крупногабаритного и пассажирского (автобусов) транспорта на подъезде к Ишиму на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» (Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Ранее там столкнулись фура Wildberries и КАМАЗ, водитель одного из грузовиков погиб. «В связи со сложными погодными условиями на подъезде к Ишиму, на участке с 497-го по 584-й километры трассы Р-254 («Иртыш, Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск) полностью закрыто движение для тяжеловесного, крупногабаритного и пассажирского транспорта. Легковой транспорт и небольшие грузовики едут без ограничений», — рассказали в УГИБДД. Ранее на 567-м километре данной автодороги столкнулись КАМАЗ-зерновоз и большегруз Wildberries. Водитель одного из грузовиков погиб из-за травм, несовместимых с жизнью. Сменный водитель этого автор ранен.