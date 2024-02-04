04 февраля 2024

В Тюменской области из-за непогоды перекрыли федеральную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост. Курган, гаи, таможня, груз, грузоперевозки, таможенный контроль, гибдд, таможенный пост, дпс, трасса
Участок трассы перекрыт для тяжеловесного транспорта, легковушки пропускают Фото:

В Тюменской области из-за непогоды полностью закрыли движение для тяжеловесного, крупногабаритного и пассажирского (автобусов) транспорта на подъезде к Ишиму на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» (Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Ранее там столкнулись фура Wildberries и КАМАЗ, водитель одного из грузовиков погиб.

«В связи со сложными погодными условиями на подъезде к Ишиму, на участке с 497-го по 584-й километры трассы Р-254 («Иртыш, Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск) полностью закрыто движение для тяжеловесного, крупногабаритного и пассажирского транспорта. Легковой транспорт и небольшие грузовики едут без ограничений», — рассказали в УГИБДД.

Ранее на 567-м километре данной автодороги столкнулись КАМАЗ-зерновоз и большегруз Wildberries. Водитель одного из грузовиков погиб из-за травм, несовместимых с жизнью. Сменный водитель этого автор ранен.

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В Тюменской области из-за непогоды полностью закрыли движение для тяжеловесного, крупногабаритного и пассажирского (автобусов) транспорта на подъезде к Ишиму на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» (Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Ранее там столкнулись фура Wildberries и КАМАЗ, водитель одного из грузовиков погиб. «В связи со сложными погодными условиями на подъезде к Ишиму, на участке с 497-го по 584-й километры трассы Р-254 («Иртыш, Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск) полностью закрыто движение для тяжеловесного, крупногабаритного и пассажирского транспорта. Легковой транспорт и небольшие грузовики едут без ограничений», — рассказали в УГИБДД. Ранее на 567-м километре данной автодороги столкнулись КАМАЗ-зерновоз и большегруз Wildberries. Водитель одного из грузовиков погиб из-за травм, несовместимых с жизнью. Сменный водитель этого автор ранен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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