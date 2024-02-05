Какие магазины планируют открыть в тюменских торговых центрах

В тюменских ТЦ откроют магазины мужской и женской одежды от российских брендов

Новые точки будут открываться к старту продаж весенних коллекций Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в ближайшее время запланировано открытие новых и обновление старых магазинов. Корреспондент URA.RU прогулялся по местным торговым центрам и сделал подборку точек, которые готовятся к запуску.

ТРЦ «Тюмень Сити Молл»

В ТРЦ «Тюмень Сити Молл» появится федеральный магазин одежды ELIS. Отдел будет расположен на первом этаже торгового центра. Здесь же откроется обновленный магазин обуви Zenden. Пространство находится на втором этаже.

ТЦ «Галерея Вояж»

В своих социальных сетях администрация центра сообщила об открытии мультибрендового магазина джинсовой одежды LS. В корнере будут представлены мужская и женская одежда, а также обувь и аксессуары.

ТРЦ «Кристалл»

В торговом центре также откроется обновленный магазин бренда LS. Корнер заработает в новом формате и будет располагаться на втором этаже. Кроме того, здесь же возобновит работу магазин женской и мужской одежды «5 кармаNов», который ранее был закрыт.