Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов России, где есть дефицит новостроек

07 февраля 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Тюменская область на восьмом месте рейтинга регионов с дефицитом новостроек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область находится на восьмом месте в рейтинге регионов России, где есть дефицит новостроек. Такие данные приводит руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг. «Ситуация в ТОП-10 регионах неоднородна. В Москве, Ростовской, Тюменской и Свердловской областях дефицит новостроек наиболее очевиден: соотношение распроданности и стройготовности превышает 80%, а срок реализации строящегося непроданного жилья составил около 2-х лет и менее», — рассказал Гольдберг. В рейтинге Тюмень занимает восьмое место. Такие показатели наблюдаются за 2023 год. По выводам аналитического сервиса «Дом.РФ», ситуация должна «вернуться к равновесию». Цена квадратного метра нового жилья в Тюмени превысила 126 тысяч рублей, при этом, стоимость жилья снизилась за месяц в среднем на 1,4%. URA.RU проанализировало отчеты риэлторских компаний Тюмени и сделало список городских районов, где в начале 2024 года строят и продают больше всего жилья.

Тюменская область находится на восьмом месте в рейтинге регионов России, где есть дефицит новостроек. Такие данные приводит руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг. «Ситуация в ТОП-10 регионах неоднородна. В Москве, Ростовской, Тюменской и Свердловской областях дефицит новостроек наиболее очевиден: соотношение распроданности и стройготовности превышает 80%, а срок реализации строящегося непроданного жилья составил около 2-х лет и менее», — рассказал Гольдберг. В рейтинге Тюмень занимает восьмое место. Такие показатели наблюдаются за 2023 год. По выводам аналитического сервиса «Дом.РФ», ситуация должна «вернуться к равновесию». Цена квадратного метра нового жилья в Тюмени превысила 126 тысяч рублей, при этом, стоимость жилья снизилась за месяц в среднем на 1,4%. URA.RU проанализировало отчеты риэлторских компаний Тюмени и сделало список городских районов, где в начале 2024 года строят и продают больше всего жилья.