06 февраля 2024

Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов России, где есть дефицит новостроек

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская область на восьмом месте рейтинга регионов с дефицитом новостроек Фото:

Тюменская область находится на восьмом месте в рейтинге регионов России, где есть дефицит новостроек. Такие данные приводит руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

«Ситуация в ТОП-10 регионах неоднородна. В Москве, Ростовской, Тюменской и Свердловской областях дефицит новостроек наиболее очевиден: соотношение распроданности и стройготовности превышает 80%, а срок реализации строящегося непроданного жилья составил около 2-х лет и менее», — рассказал Гольдберг. В рейтинге Тюмень занимает восьмое место.

Такие показатели наблюдаются за 2023 год. По выводам аналитического сервиса «Дом.РФ», ситуация должна «вернуться к равновесию».

Цена квадратного метра нового жилья в Тюмени превысила 126 тысяч рублей, при этом, стоимость жилья снизилась за месяц в среднем на 1,4%. URA.RU проанализировало отчеты риэлторских компаний Тюмени и сделало список городских районов, где в начале 2024 года строят и продают больше всего жилья.

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Тюменская область находится на восьмом месте в рейтинге регионов России, где есть дефицит новостроек. Такие данные приводит руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг. «Ситуация в ТОП-10 регионах неоднородна. В Москве, Ростовской, Тюменской и Свердловской областях дефицит новостроек наиболее очевиден: соотношение распроданности и стройготовности превышает 80%, а срок реализации строящегося непроданного жилья составил около 2-х лет и менее», — рассказал Гольдберг. В рейтинге Тюмень занимает восьмое место. Такие показатели наблюдаются за 2023 год. По выводам аналитического сервиса «Дом.РФ», ситуация должна «вернуться к равновесию». Цена квадратного метра нового жилья в Тюмени превысила 126 тысяч рублей, при этом, стоимость жилья снизилась за месяц в среднем на 1,4%. URA.RU проанализировало отчеты риэлторских компаний Тюмени и сделало список городских районов, где в начале 2024 года строят и продают больше всего жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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