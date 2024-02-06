Тюменская область вошла в ТОП-10 регионов России, где есть дефицит новостроек

Тюменская область находится на восьмом месте в рейтинге регионов России, где есть дефицит новостроек. Такие данные приводит руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.
«Ситуация в ТОП-10 регионах неоднородна. В Москве, Ростовской, Тюменской и Свердловской областях дефицит новостроек наиболее очевиден: соотношение распроданности и стройготовности превышает 80%, а срок реализации строящегося непроданного жилья составил около 2-х лет и менее», — рассказал Гольдберг. В рейтинге Тюмень занимает восьмое место.
Такие показатели наблюдаются за 2023 год. По выводам аналитического сервиса «Дом.РФ», ситуация должна «вернуться к равновесию».
Цена квадратного метра нового жилья в Тюмени превысила 126 тысяч рублей, при этом, стоимость жилья снизилась за месяц в среднем на 1,4%. URA.RU проанализировало отчеты риэлторских компаний Тюмени и сделало список городских районов, где в начале 2024 года строят и продают больше всего жилья.
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