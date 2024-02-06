Песня тюменца, написанная после ранения на СВО, попала на всероссийский конкурс

Ветеран СВО из Тюмени участвует в российском музыкальном конкурсе «Культвзвод»

07 февраля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Песня «Дорога» была написана после ранения на передовой СВО Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Песня, написанная тюменским музыкантом и ветераном СВО попала в лонг-лист Всероссийского конкурса «Культвзвод». Как рассказал URA.RU композитор Дмитрий Возжаев, мелодия и текст были дописаны уже после ранения на передовой. «Я ушел на СВО осенью 2022 года, в декабре уже оказался на передовой. В мае 2023 года был ранен осколком мины в лопатку, попал в госпиталь. Я всю жизнь занимался музыкой, наработки многих песен у меня были в голове. А в госпитале было время довести это до ума. Так родилась музыка и слова песни „Дорога“, они оформились уже в полноценную идею. Сейчас с ней участвую во Всероссийском конкурсе „Культвзвод“», — рассказал URA.RU тюменский музыкант Дмитрий Возжаев. До участия в СВО Дмитрий Возжаев играл на улицах Тюмени, организовывал собственные музыкальные проекты, с которыми выступал на местных телеканалах. Сейчас Дмитрий Возжаев автор проекта OJO — таким был его позывной на СВО. Конкурс «Культвзвод» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С помощью зрительского голосования будет выбрана лучшая песня, на которую снимут профессиональный клип. Кроме Дмитрия Возжаева от Тюменской области участвует ветеран СВО Павел Вдович из села Аромашево. Поддержать музыкантов можно на сайте проекта. Всего в лонг-лист для голосования вошли 60 песен со всей России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Песня, написанная тюменским музыкантом и ветераном СВО попала в лонг-лист Всероссийского конкурса «Культвзвод». Как рассказал URA.RU композитор Дмитрий Возжаев, мелодия и текст были дописаны уже после ранения на передовой. «Я ушел на СВО осенью 2022 года, в декабре уже оказался на передовой. В мае 2023 года был ранен осколком мины в лопатку, попал в госпиталь. Я всю жизнь занимался музыкой, наработки многих песен у меня были в голове. А в госпитале было время довести это до ума. Так родилась музыка и слова песни „Дорога“, они оформились уже в полноценную идею. Сейчас с ней участвую во Всероссийском конкурсе „Культвзвод“», — рассказал URA.RU тюменский музыкант Дмитрий Возжаев. До участия в СВО Дмитрий Возжаев играл на улицах Тюмени, организовывал собственные музыкальные проекты, с которыми выступал на местных телеканалах. Сейчас Дмитрий Возжаев автор проекта OJO — таким был его позывной на СВО. Конкурс «Культвзвод» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С помощью зрительского голосования будет выбрана лучшая песня, на которую снимут профессиональный клип. Кроме Дмитрия Возжаева от Тюменской области участвует ветеран СВО Павел Вдович из села Аромашево. Поддержать музыкантов можно на сайте проекта. Всего в лонг-лист для голосования вошли 60 песен со всей России.