Тюменский бизнес тонет в долгах

В Тюмени на продажу выставлено 20 малых промышленных предприятий

Тюменцы распродают промышленные предприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменские бизнесмены избавляются от малых промышленных предприятий из-за высокой долговой нагрузки. Об этом рассказал владелец одного из цехов, выставленных на продажу на платформе «Авито».

«Рентабельность падает, расходы растут. Запчасти для оборудования почти не достать, переоборудовать цех российскими станками очень дорого. При этом сейчас у каждого второго бизнесмена, помимо налогов, кредиты, займы, прочие обязательства. Становится проще продать, рассчитаться с долгами и начать менее затратный бизнес», — пояснил URA.RU собеседник на правах анонимности.

По данным платформы «Авито», в настоящий момент на продажу в Тюменской области выставлено больше двух десятков производственных линий и цехов. Почти треть из них ориентирована на производство лесопильной продукции.

Чаще всего в Тюменской области бизнес продают из-за потери интереса, пояснил URA.RU руководитель площадки «Бизнес Маркет» Андрей Попов. «Это понятие обширное, тут несколько причин в одной. Могут быть более интересные проекты, куда перекладывают фокус внимания и деньги. Бизнес может приносить доход, но он уже не устраивает текущего собственника. А может быть и такое, что текущий собственник не видит как можно бизнес развивать дальше», — рассказал URA.RU Попов.

Ранее агентство рассказало, что тюменский бизнес все чаще сталкивается с банкротством. Самый большой процент разоряющихся компаний работает в строительной сфере.