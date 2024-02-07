В Тюмени спрогнозировали рост цен на молочную продукцию

Специалист Чернухина: в Тюмени в 2024 году будет дорожать молочная продукция

08 февраля 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

В Тюмени с 2023 года молочная продукция подорожала на 15-20% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени, вероятнее всего, в 2024 году будет расти цены на молочную продукцию. Однако это будет происходить постепенно, сообщила заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина. «В 2024 году цены на молочную продукцию и яйца продолжат расти, однако есть вероятность, что это будет происходить в медленном темпе, так как на товарном рынке молочной продукции ожидается постепенная стабилизация ситуации», — спрогнозировала Чернухина, слова которой передает РБК Тюмень. По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, роста стоимости избежать вряд ли удастся. Эксперт уточнил, что причиной станет нестабильный курс валют, подорожания упаковки на 11% и увеличения стоимости перевозок, которые внутри страны за год подорожали на 40%. При этом цена на молочные товары начала расти в 2023 году на 15-20%. Причиной тому стали рост себестоимости производства молока, увеличение издержек на производство, на амортизацию транспорта, запчасти, оплату труда работников. В Тюменьстате URA.RU сообщили, что в регионе за год выросли цены на яйца, овощи, мясо, сливочное масло и морепродукты. Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожали яйца куриные на 40,9%, а масло подорожало на 6,4%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени, вероятнее всего, в 2024 году будет расти цены на молочную продукцию. Однако это будет происходить постепенно, сообщила заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина. «В 2024 году цены на молочную продукцию и яйца продолжат расти, однако есть вероятность, что это будет происходить в медленном темпе, так как на товарном рынке молочной продукции ожидается постепенная стабилизация ситуации», — спрогнозировала Чернухина, слова которой передает РБК Тюмень. По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, роста стоимости избежать вряд ли удастся. Эксперт уточнил, что причиной станет нестабильный курс валют, подорожания упаковки на 11% и увеличения стоимости перевозок, которые внутри страны за год подорожали на 40%. При этом цена на молочные товары начала расти в 2023 году на 15-20%. Причиной тому стали рост себестоимости производства молока, увеличение издержек на производство, на амортизацию транспорта, запчасти, оплату труда работников. В Тюменьстате URA.RU сообщили, что в регионе за год выросли цены на яйца, овощи, мясо, сливочное масло и морепродукты. Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожали яйца куриные на 40,9%, а масло подорожало на 6,4%.