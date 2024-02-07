Два тюменца получили 15 лет на двоих за наркобизнес

08 февраля 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Мужчины раскладывали наркотики по тайникам на территории Тюмени Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюменской области к 15 годам заключения на двоих приговорили жителей Тюменского района. Они организовали распространение наркотиков с помощью «закладок», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «На 15 лет осуждены два участника организованной группы, распространявших наркотики на территории Тюмени. Из незаконного оборота изъято более 500 граммов гашиша», — говорится в сообщении. Подсудимые организовали систему «закладок» еще в 2022 году. Они вступили в организованную группу по распространению наркотиков в интернете, получали крупные партии веществ, фасовали их по отдельным пакетикам и раскладывали по тайникам на территории Тюмени. Отбывать наказание мужчинам предстоит в колонии строгого режима.

В Тюменской области к 15 годам заключения на двоих приговорили жителей Тюменского района. Они организовали распространение наркотиков с помощью «закладок», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «На 15 лет осуждены два участника организованной группы, распространявших наркотики на территории Тюмени. Из незаконного оборота изъято более 500 граммов гашиша», — говорится в сообщении. Подсудимые организовали систему «закладок» еще в 2022 году. Они вступили в организованную группу по распространению наркотиков в интернете, получали крупные партии веществ, фасовали их по отдельным пакетикам и раскладывали по тайникам на территории Тюмени. Отбывать наказание мужчинам предстоит в колонии строгого режима.