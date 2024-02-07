Два тюменца получили 15 лет на двоих за наркобизнес

В Тюменской области к 15 годам заключения на двоих приговорили жителей Тюменского района. Они организовали распространение наркотиков с помощью «закладок», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«На 15 лет осуждены два участника организованной группы, распространявших наркотики на территории Тюмени. Из незаконного оборота изъято более 500 граммов гашиша», — говорится в сообщении.
Подсудимые организовали систему «закладок» еще в 2022 году. Они вступили в организованную группу по распространению наркотиков в интернете, получали крупные партии веществ, фасовали их по отдельным пакетикам и раскладывали по тайникам на территории Тюмени. Отбывать наказание мужчинам предстоит в колонии строгого режима.
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