07 февраля 2024

Два тюменца получили 15 лет на двоих за наркобизнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Мужчины раскладывали наркотики по тайникам на территории Тюмени Фото:

В Тюменской области к 15 годам заключения на двоих приговорили жителей Тюменского района. Они организовали распространение наркотиков с помощью «закладок», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«На 15 лет осуждены два участника организованной группы, распространявших наркотики на территории Тюмени. Из незаконного оборота изъято более 500 граммов гашиша», — говорится в сообщении.

Подсудимые организовали систему «закладок» еще в 2022 году. Они вступили в организованную группу по распространению наркотиков в интернете, получали крупные партии веществ, фасовали их по отдельным пакетикам и раскладывали по тайникам на территории Тюмени. Отбывать наказание мужчинам предстоит в колонии строгого режима.

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В Тюменской области к 15 годам заключения на двоих приговорили жителей Тюменского района. Они организовали распространение наркотиков с помощью «закладок», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «На 15 лет осуждены два участника организованной группы, распространявших наркотики на территории Тюмени. Из незаконного оборота изъято более 500 граммов гашиша», — говорится в сообщении. Подсудимые организовали систему «закладок» еще в 2022 году. Они вступили в организованную группу по распространению наркотиков в интернете, получали крупные партии веществ, фасовали их по отдельным пакетикам и раскладывали по тайникам на территории Тюмени. Отбывать наказание мужчинам предстоит в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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