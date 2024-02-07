В Кургане простятся с экс-руководителем предприятий «Курганмашзавода» Зориным

Экс-руководитель предприятий из структуры Курганского машиностроительного завода Игорь Зорин умер на 47-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба завода.
«На 47-м году ушел из жизни бывший сотрудник „Курганмашзавода“ Зорин Игорь Валерьевич», — информирует telegram-канал предприятия. Экс-руководитель предприятий КМЗ умер 7 февраля.
Зорин отработал на машиностроительном заводе в руководящих должностях более 15 лет. «Под его началом работали такие социальные объекты предприятия, как медико-санитарная часть, СК „Зауралец“, Дворец культуры машиностроителей, музей Трудовой славы и другие», — пишет пресс-служба КМЗ.
Прощание с Зориным пройдет 9 февраля в 13 часов в Зауральском похоронном доме (зал №2). Для прощания желающим организуют трансфер в траурный зал от центральной проходной завода.
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