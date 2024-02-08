08 февраля 2024

В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, автомобили, машины, дорога, реанимация, скорая помошь
Приехавшая бригада врачей констатировала смерть девушки Фото:

В Тюмени под окнами многоквартирного дома по улице Бакинских Комиссаров обнаружено тело неизвестной девушки. Об этом сообщили местные жители.

«Утром обнаружили тело девушки. Насколько известно, она не проживает в нашем доме», — сообщили очевидцы. Инцидент произошел во дворе дома ЖК «Жуков».

В региональном департаменте здравоохранения подтвердили информацию о происшествии. «Вызов поступил 9 февраля в 11:38. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:50. Медики констатировали смерть», — сообщили в ведомстве.

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В Тюмени под окнами многоквартирного дома по улице Бакинских Комиссаров обнаружено тело неизвестной девушки. Об этом сообщили местные жители. «Утром обнаружили тело девушки. Насколько известно, она не проживает в нашем доме», — сообщили очевидцы. Инцидент произошел во дворе дома ЖК «Жуков». В региональном департаменте здравоохранения подтвердили информацию о происшествии. «Вызов поступил 9 февраля в 11:38. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:50. Медики констатировали смерть», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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