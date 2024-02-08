В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп женщины

Приехавшая бригада врачей констатировала смерть девушки
В Тюмени под окнами многоквартирного дома по улице Бакинских Комиссаров обнаружено тело неизвестной девушки. Об этом сообщили местные жители.
«Утром обнаружили тело девушки. Насколько известно, она не проживает в нашем доме», — сообщили очевидцы. Инцидент произошел во дворе дома ЖК «Жуков».
В региональном департаменте здравоохранения подтвердили информацию о происшествии. «Вызов поступил 9 февраля в 11:38. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:50. Медики констатировали смерть», — сообщили в ведомстве.
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