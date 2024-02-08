Происшествия В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп женщины 09 февраля 2024 в 16:31 Размер текста - 17 + Приехавшая бригада врачей констатировала смерть девушки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени под окнами многоквартирного дома по улице Бакинских Комиссаров обнаружено тело неизвестной девушки. Об этом сообщили местные жители. «Утром обнаружили тело девушки. Насколько известно, она не проживает в нашем доме», — сообщили очевидцы. Инцидент произошел во дворе дома ЖК «Жуков». В региональном департаменте здравоохранения подтвердили информацию о происшествии. «Вызов поступил 9 февраля в 11:38. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:50. Медики констатировали смерть», — сообщили в ведомстве. В Тюмени под окнами многоквартирного дома по улице Бакинских Комиссаров обнаружено тело неизвестной девушки. Об этом сообщили местные жители. «Утром обнаружили тело девушки. Насколько известно, она не проживает в нашем доме», — сообщили очевидцы. Инцидент произошел во дворе дома ЖК «Жуков». В региональном департаменте здравоохранения подтвердили информацию о происшествии. «Вызов поступил 9 февраля в 11:38. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:50. Медики констатировали смерть», — сообщили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям