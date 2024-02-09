Тюменские таксисты пожаловались на неадекватных пассажиров

Жители Тюмени стали чаще оскорблять таксистов

09 февраля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

В Тюмени пассажиры матерят таксистов и отказываются им платить Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пассажиры стали чаще оскорблять водителей такси. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. По его словам, помимо этого, клиенты часто сбегают от таксистов, не оплатив поездку. «Многие жалуются на то, что пассажиры во время поездок позволяют себе общаться с водителями в оскорбительной манере. Ругаются матом, обзываются. Некоторые — вообще распускают руки. Чаще всего так себя ведут клиенты из эконом-класса. В бизнес-классе ездят более сдержанные люди», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в Тюмени участились случаи, когда пассажиры сбегают от водителей такси, не оплатив поездку. «Такое ощущение, что в этом плане мы вернулись в 90-е, когда таксистов массово „кидали“ на деньги. Сейчас происходит примерно то же самое. Особенно, на окраинах Тюмени. В таких микрорайонах, как Лесобаза, Войновка, ММС и т. д. Если везешь туда пассажира в пятницу или субботу ночью, то вероятность того, что он тебе заплатит — примерно 50 на 50», — отметил собеседник URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени некоторые водители такси отказываются возить пассажиров за наличный расчет. Таксисты предлагают клиентам сменить формат оплаты на безнал либо оформить отказ от поездки.

В Тюмени пассажиры стали чаще оскорблять водителей такси. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. По его словам, помимо этого, клиенты часто сбегают от таксистов, не оплатив поездку. «Многие жалуются на то, что пассажиры во время поездок позволяют себе общаться с водителями в оскорбительной манере. Ругаются матом, обзываются. Некоторые — вообще распускают руки. Чаще всего так себя ведут клиенты из эконом-класса. В бизнес-классе ездят более сдержанные люди», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в Тюмени участились случаи, когда пассажиры сбегают от водителей такси, не оплатив поездку. «Такое ощущение, что в этом плане мы вернулись в 90-е, когда таксистов массово „кидали“ на деньги. Сейчас происходит примерно то же самое. Особенно, на окраинах Тюмени. В таких микрорайонах, как Лесобаза, Войновка, ММС и т. д. Если везешь туда пассажира в пятницу или субботу ночью, то вероятность того, что он тебе заплатит — примерно 50 на 50», — отметил собеседник URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени некоторые водители такси отказываются возить пассажиров за наличный расчет. Таксисты предлагают клиентам сменить формат оплаты на безнал либо оформить отказ от поездки.