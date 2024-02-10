10 февраля 2024

Савичева выступила в шоу на ТНТ с песней «Нелюбимый». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
Юлия Савичева добавила композиции драматизма, подчеркнуло жюри Фото:

Родившаяся в Кургане певица Юлия Савичева приняла участие в съемках шоу «Конфетка» на ТНТ. Запись выступления выложена на ее канале в YouTube.

«Приняла участие в шоу „Конфетка“. Для меня эта песня называется „Мертвые стразы“, а вы как считаете?» — спросила Юлия Савичева у своих подписчиков. Программа с ее участием вышла в эфир 10 февраля.

Песня принадлежит Елене Сергеевой из Чебоксар. Авторы проекта отмечали, что женщина обратилась к специалистам — ей написали песню и сняли клип. Смысл шоу в том, что на проект приглашаются непрофессиональные музыканты, им помогают оформить музыкальное произведение в законченную композицию.

Ранее Савичева приняла участие в программе Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1». Певица призналась, что не смогла сдержать слез, вспоминая трогательные моменты свой жизни.

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Родившаяся в Кургане певица Юлия Савичева приняла участие в съемках шоу «Конфетка» на ТНТ. Запись выступления выложена на ее канале в YouTube. «Приняла участие в шоу „Конфетка“. Для меня эта песня называется „Мертвые стразы“, а вы как считаете?» — спросила Юлия Савичева у своих подписчиков. Программа с ее участием вышла в эфир 10 февраля. Песня принадлежит Елене Сергеевой из Чебоксар. Авторы проекта отмечали, что женщина обратилась к специалистам — ей написали песню и сняли клип. Смысл шоу в том, что на проект приглашаются непрофессиональные музыканты, им помогают оформить музыкальное произведение в законченную композицию. Ранее Савичева приняла участие в программе Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1». Певица призналась, что не смогла сдержать слез, вспоминая трогательные моменты свой жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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