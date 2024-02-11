В Тюменской области увеличилось количество банкротств

12 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

В Тюменской области в 2023 году прошло 3670 банкротных процедур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области в 2023 году количество банкротств среди предпринимателей и физлиц выросло на 27,6%. Такие данные привели аналитики «Федресурса». «По итогам девяти месяцев 2023 года динамика банкротств среди предпринимателей и физических лиц в Тюменской области по отношению к аналогичному периоду 2022 года увеличилась на 27,6%, составив 3670 случаев», — пишет РБК Тюмень со ссылкой на «Федресурс». В 2022 году число банкротных процедур в этой категории составило 2877. В регионе в 2022 году число банкротов выросло на 46%. В промежуток с февраля по май в суд обратились 1752 физических и юридических лица, годом ранее — 1195. Старший юрист фирмы Аида Кобенко отметила, что растет количество заявлений, поданных гражданами, о собственном банкротстве. Финансовое положение физических и юридических лиц изменилось в связи с последствиями пандемии и санкциями.

В Тюменской области в 2023 году количество банкротств среди предпринимателей и физлиц выросло на 27,6%. Такие данные привели аналитики «Федресурса». «По итогам девяти месяцев 2023 года динамика банкротств среди предпринимателей и физических лиц в Тюменской области по отношению к аналогичному периоду 2022 года увеличилась на 27,6%, составив 3670 случаев», — пишет РБК Тюмень со ссылкой на «Федресурс». В 2022 году число банкротных процедур в этой категории составило 2877. В регионе в 2022 году число банкротов выросло на 46%. В промежуток с февраля по май в суд обратились 1752 физических и юридических лица, годом ранее — 1195. Старший юрист фирмы Аида Кобенко отметила, что растет количество заявлений, поданных гражданами, о собственном банкротстве. Финансовое положение физических и юридических лиц изменилось в связи с последствиями пандемии и санкциями.