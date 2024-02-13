Управление капитального строительства Кургана возглавит специалист из другого города. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями.
«Нового начальника планируют назначить на этой неделе. Он прилетит из другого города и его встретит представитель руководства мэрии», — рассказал источник. Новому руководителю придется решить проблемы, появившиеся во время строительства самых крупных объектов, среди которых: школа в Заозерном, областная поликлиника и канализация. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа.
Предыдущий руководитель Павел Коваленко, который с декабря 2023 года исполнял обязанности директора ведомства, покинул этот пост спустя месяц. Его предшественник Игорь Минин находится в СИЗО. Минина подозревают в злоупотреблении полномочиями во время строительства школы в Заозерном. Но он заявляет, что невиновен. По словам бывшего директора, оборудование, из-за отсутствия которого его хотят судить, уже передано на объект. Предшественника Минина — Андрея Чудакова обвиняют в превышении полномочий во время строительства городской канализации.
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