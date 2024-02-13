Управление капстроительства Кургана возглавит иногородний специалист. Инсайд

13 февраля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Приезд нового руководителя УКС Кургана ожидается на неделе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление капитального строительства Кургана возглавит специалист из другого города. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Нового начальника планируют назначить на этой неделе. Он прилетит из другого города и его встретит представитель руководства мэрии», — рассказал источник. Новому руководителю придется решить проблемы, появившиеся во время строительства самых крупных объектов, среди которых: школа в Заозерном, областная поликлиника и канализация. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. Предыдущий руководитель Павел Коваленко, который с декабря 2023 года исполнял обязанности директора ведомства, покинул этот пост спустя месяц. Его предшественник Игорь Минин находится в СИЗО. Минина подозревают в злоупотреблении полномочиями во время строительства школы в Заозерном. Но он заявляет, что невиновен. По словам бывшего директора, оборудование, из-за отсутствия которого его хотят судить, уже передано на объект. Предшественника Минина — Андрея Чудакова обвиняют в превышении полномочий во время строительства городской канализации.

Управление капитального строительства Кургана возглавит специалист из другого города. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Нового начальника планируют назначить на этой неделе. Он прилетит из другого города и его встретит представитель руководства мэрии», — рассказал источник. Новому руководителю придется решить проблемы, появившиеся во время строительства самых крупных объектов, среди которых: школа в Заозерном, областная поликлиника и канализация. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу администрации Кургана. Информация будет дополнена после получения ответа. Предыдущий руководитель Павел Коваленко, который с декабря 2023 года исполнял обязанности директора ведомства, покинул этот пост спустя месяц. Его предшественник Игорь Минин находится в СИЗО. Минина подозревают в злоупотреблении полномочиями во время строительства школы в Заозерном. Но он заявляет, что невиновен. По словам бывшего директора, оборудование, из-за отсутствия которого его хотят судить, уже передано на объект. Предшественника Минина — Андрея Чудакова обвиняют в превышении полномочий во время строительства городской канализации.