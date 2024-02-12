Жители Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили труп собаки, завернутую в наволочку, возле подъезда жилого дома. О шокирующей находке они сообщили в telegram.
«Какой урод (по-другому не назовешь) оставил рядом с подъездом дома 22 на улице Дзержинского мешок с собакой. Собака мертва», — написал горожанин в telegram-канале «NSK».
Согласно действующему законодательству, трупы животных относятся к биологическим отходам. За нарушение правил обращения с такими отходами для жителей Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа от четырех до пяти тысяч рублей, должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические лица от 500 до 700 тысяч рублей и приостановка деятельности до 90 суток.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
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