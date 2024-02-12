12 февраля 2024

В ЯНАО живодер выбросил труп собаки в наволочке. Фото

В Ноябрьске нашли мертвую собаку в мешке
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, собака, ожидание, поселок юбилейный
В Ноябрьске мертвую собаку оставили возле подъезда жилого дома Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили труп собаки, завернутую в наволочку, возле подъезда жилого дома. О шокирующей находке они сообщили в telegram.

«Какой урод (по-другому не назовешь) оставил рядом с подъездом дома 22 на улице Дзержинского мешок с собакой. Собака мертва», — написал горожанин в telegram-канале «NSK».

Согласно действующему законодательству, трупы животных относятся к биологическим отходам. За нарушение правил обращения с такими отходами для жителей Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа от четырех до пяти тысяч рублей, должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические лица от 500 до 700 тысяч рублей и приостановка деятельности до 90 суток.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Мешок с трупом собаки возле подъезда многоквартирного дома, Ноябрьск
Мешок с трупом собаки возле подъезда многоквартирного дома, Ноябрьск
Фото:

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили труп собаки, завернутую в наволочку, возле подъезда жилого дома. О шокирующей находке они сообщили в telegram. «Какой урод (по-другому не назовешь) оставил рядом с подъездом дома 22 на улице Дзержинского мешок с собакой. Собака мертва», — написал горожанин в telegram-канале «NSK». Согласно действующему законодательству, трупы животных относятся к биологическим отходам. За нарушение правил обращения с такими отходами для жителей Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа от четырех до пяти тысяч рублей, должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические лица от 500 до 700 тысяч рублей и приостановка деятельности до 90 суток. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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