Курганцу грозит срок за незаконное хранение оружия и боеприпасов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции задержали жителя Кургана, который незаконно хранил охотничий самозарядный карабин и патроны. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте УМВД региона.

«Сотрудники отдела уголовного розыска обнаружили у 34-летнего ранее судимого жителя Кургана охотничий самозарядный карабин, изготовленный промышленным способом, в конструкцию которого внесено изменение самодельным способом. Также у мужчины изъяты патроны, пригодные для производства выстрелов. Оружие и боеприпасы гражданин хранил незаконно», — сообщили в ведомстве.

Гражданин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Злоумышленнику может грозить до восьми лет лишения свободы.

Также полицией был изъят незаконно хранящийся порох у жителей Сафакулевского, Кетовского и Мокроусовского округов. Общий вес взрывчатых веществ составил 747 граммов. На нарушителей возбуждены уголовные дела.

Ранее URA.RU писало, что курганская полиция нашла у пенсионера незаконный склад оружия и сотни боеприпасов. У ранее судимого мужчины изъяли обрез, схожие с пистолетом и гранатами предметы, а также 300 патронов.

Житель Кургана незаконно хранил охотничий самозарядный карабин Фото: УМВД России по Курганской области

Оружие и патроны были изъяты сотрудниками полиции Фото: УМВД России по Курганской области