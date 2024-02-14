Полицейские задержали курганца, незаконно хранящего самозарядный карабин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Оружие. Челябинск, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, снайпер, винтовка, карабин, ствол, бойня
Курганцу грозит срок за незаконное хранение оружия и боеприпасов Фото:

Сотрудники полиции задержали жителя Кургана, который незаконно хранил охотничий самозарядный карабин и патроны. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте УМВД региона.

«Сотрудники отдела уголовного розыска обнаружили у 34-летнего ранее судимого жителя Кургана охотничий самозарядный карабин, изготовленный промышленным способом, в конструкцию которого внесено изменение самодельным способом. Также у мужчины изъяты патроны, пригодные для производства выстрелов. Оружие и боеприпасы гражданин хранил незаконно», — сообщили в ведомстве.

Гражданин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Злоумышленнику может грозить до восьми лет лишения свободы.

Также полицией был изъят незаконно хранящийся порох у жителей Сафакулевского, Кетовского и Мокроусовского округов. Общий вес взрывчатых веществ составил 747 граммов. На нарушителей возбуждены уголовные дела.

Ранее URA.RU писало, что курганская полиция нашла у пенсионера незаконный склад оружия и сотни боеприпасов. У ранее судимого мужчины изъяли обрез, схожие с пистолетом и гранатами предметы, а также 300 патронов.

Житель Кургана незаконно хранил охотничий самозарядный карабин
Житель Кургана незаконно хранил охотничий самозарядный карабин
Фото:
Оружие и патроны были изъяты сотрудниками полиции
Оружие и патроны были изъяты сотрудниками полиции
Фото:
Также в Курганской области у трех граждан было изъято около 750 граммов пороха
Также в Курганской области у трех граждан было изъято около 750 граммов пороха
Фото:

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Сотрудники полиции задержали жителя Кургана, который незаконно хранил охотничий самозарядный карабин и патроны. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте УМВД региона. «Сотрудники отдела уголовного розыска обнаружили у 34-летнего ранее судимого жителя Кургана охотничий самозарядный карабин, изготовленный промышленным способом, в конструкцию которого внесено изменение самодельным способом. Также у мужчины изъяты патроны, пригодные для производства выстрелов. Оружие и боеприпасы гражданин хранил незаконно», — сообщили в ведомстве. Гражданин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Злоумышленнику может грозить до восьми лет лишения свободы. Также полицией был изъят незаконно хранящийся порох у жителей Сафакулевского, Кетовского и Мокроусовского округов. Общий вес взрывчатых веществ составил 747 граммов. На нарушителей возбуждены уголовные дела. Ранее URA.RU писало, что курганская полиция нашла у пенсионера незаконный склад оружия и сотни боеприпасов. У ранее судимого мужчины изъяли обрез, схожие с пистолетом и гранатами предметы, а также 300 патронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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