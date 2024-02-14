14 февраля 2024

Жителям ЯНАО советуют быть бдительными, если звонят из ЦБ и Госуслуг

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая сумма ущерба от звонков мошенников составила два млн рубля Фото:

Жители городов Новый Уренгой и Губкинского, а также Пуровского районов лишились денег после звонков злоумышленников, представлявшихся сотрудниками Центрального Банка России, ФСБ и Госуслуг. Общая сумма ущерба составила два млн рублей, сообщает надзорное ведомство. Ямальцам советуют проявлять бдительность.

»<…> жителям г. Нового Уренгоя, г. Губкинского, а также Пуровского района на мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram» позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Центрального Банка России, ФСБ и Госуслуг, при этом сообщив, что преступники пытаются списать их денежные средства с банковских счетов. Для пресечения незаконного оформления кредитов, а также последующего несанкционированного списания денежных средств потерпевшим предложили перевести денежные средства на «защищенный счет», — говорится в сообщении прокуратуры.

Поверив мошенникам, жертвы обмана оформили банковские займы и за семь дней перевели на счета преступников в общей сложности два млн рублей. Возбуждены уголовные дела. Прокуратура ЯНАО напоминает жителям Ямала о том, что нужно быть бдительным в связи с уловками дистанционных мошенников.

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники с помощью нейросети подделали голос главы ямальского города. Звонки поступали якобы от мэра Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован.

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Жители городов Новый Уренгой и Губкинского, а также Пуровского районов лишились денег после звонков злоумышленников, представлявшихся сотрудниками Центрального Банка России, ФСБ и Госуслуг. Общая сумма ущерба составила два млн рублей, сообщает надзорное ведомство. Ямальцам советуют проявлять бдительность. »<…> жителям г. Нового Уренгоя, г. Губкинского, а также Пуровского района на мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram» позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Центрального Банка России, ФСБ и Госуслуг, при этом сообщив, что преступники пытаются списать их денежные средства с банковских счетов. Для пресечения незаконного оформления кредитов, а также последующего несанкционированного списания денежных средств потерпевшим предложили перевести денежные средства на «защищенный счет», — говорится в сообщении прокуратуры. Поверив мошенникам, жертвы обмана оформили банковские займы и за семь дней перевели на счета преступников в общей сложности два млн рублей. Возбуждены уголовные дела. Прокуратура ЯНАО напоминает жителям Ямала о том, что нужно быть бдительным в связи с уловками дистанционных мошенников. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники с помощью нейросети подделали голос главы ямальского города. Звонки поступали якобы от мэра Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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