Жителям ЯНАО советуют быть бдительными, если звонят из ЦБ и Госуслуг

15 февраля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Общая сумма ущерба от звонков мошенников составила два млн рубля Фото: Илья Московец © URA.RU Жители городов Новый Уренгой и Губкинского, а также Пуровского районов лишились денег после звонков злоумышленников, представлявшихся сотрудниками Центрального Банка России, ФСБ и Госуслуг. Общая сумма ущерба составила два млн рублей, сообщает надзорное ведомство. Ямальцам советуют проявлять бдительность. »<…> жителям г. Нового Уренгоя, г. Губкинского, а также Пуровского района на мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram» позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Центрального Банка России, ФСБ и Госуслуг, при этом сообщив, что преступники пытаются списать их денежные средства с банковских счетов. Для пресечения незаконного оформления кредитов, а также последующего несанкционированного списания денежных средств потерпевшим предложили перевести денежные средства на «защищенный счет», — говорится в сообщении прокуратуры. Поверив мошенникам, жертвы обмана оформили банковские займы и за семь дней перевели на счета преступников в общей сложности два млн рублей. Возбуждены уголовные дела. Прокуратура ЯНАО напоминает жителям Ямала о том, что нужно быть бдительным в связи с уловками дистанционных мошенников. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники с помощью нейросети подделали голос главы ямальского города. Звонки поступали якобы от мэра Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители городов Новый Уренгой и Губкинского, а также Пуровского районов лишились денег после звонков злоумышленников, представлявшихся сотрудниками Центрального Банка России, ФСБ и Госуслуг. Общая сумма ущерба составила два млн рублей, сообщает надзорное ведомство. Ямальцам советуют проявлять бдительность. »<…> жителям г. Нового Уренгоя, г. Губкинского, а также Пуровского района на мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram» позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Центрального Банка России, ФСБ и Госуслуг, при этом сообщив, что преступники пытаются списать их денежные средства с банковских счетов. Для пресечения незаконного оформления кредитов, а также последующего несанкционированного списания денежных средств потерпевшим предложили перевести денежные средства на «защищенный счет», — говорится в сообщении прокуратуры. Поверив мошенникам, жертвы обмана оформили банковские займы и за семь дней перевели на счета преступников в общей сложности два млн рублей. Возбуждены уголовные дела. Прокуратура ЯНАО напоминает жителям Ямала о том, что нужно быть бдительным в связи с уловками дистанционных мошенников. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники с помощью нейросети подделали голос главы ямальского города. Звонки поступали якобы от мэра Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован.