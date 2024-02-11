11 февраля 2024
10 февраля 2024

Мошенники с помощью нейросети подделали голос главы ямальского города

Мошенники сгенерировали голос главы Муравленко Молдован с помощью нейросетей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники применили нейросети, чтобы подделать голос мэра Фото:

Мошенники рассылают сообщение с голосом мэра Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован, смоделированное с помощью нейросети. Информацией об этом глава поделилась в Telegram.

«Я разместила (на своем telegram-канале — примечание URA.RU) голосовое сообщение, которое рассылается якобы от моего имени. Это не имеет ничего общего с реальностью. Так действуют мошенники, это современные технологии, которые они достаточно активно используют в своих корыстных целях», — сообщила Молдован в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники создали фейковую страницу Молдован в Telegram. От ее имени мошенники рассылали сообщения коллегам главы Муравленко.

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Мошенники рассылают сообщение с голосом мэра Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован, смоделированное с помощью нейросети. Информацией об этом глава поделилась в Telegram. «Я разместила (на своем telegram-канале — примечание URA.RU) голосовое сообщение, которое рассылается якобы от моего имени. Это не имеет ничего общего с реальностью. Так действуют мошенники, это современные технологии, которые они достаточно активно используют в своих корыстных целях», — сообщила Молдован в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники создали фейковую страницу Молдован в Telegram. От ее имени мошенники рассылали сообщения коллегам главы Муравленко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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