Мошенники с помощью нейросети подделали голос главы ямальского города

Мошенники рассылают сообщение с голосом мэра Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован, смоделированное с помощью нейросети. Информацией об этом глава поделилась в Telegram.
«Я разместила (на своем telegram-канале — примечание URA.RU) голосовое сообщение, которое рассылается якобы от моего имени. Это не имеет ничего общего с реальностью. Так действуют мошенники, это современные технологии, которые они достаточно активно используют в своих корыстных целях», — сообщила Молдован в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что мошенники создали фейковую страницу Молдован в Telegram. От ее имени мошенники рассылали сообщения коллегам главы Муравленко.
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