17 февраля 2024
16 февраля 2024

Водитель получил тяжелые травмы в ДТП в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь
После ДТП тюменского водителя госпитализировали с тяжелыми травмами Фото:

Днем 18 февраля в Тюмени по улице Республики, 291 произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Хендэ Портер». В результате ДТП с тяжелыми травмами госпитализирован водитель «Лады». Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«„Лада Приора“ и „Хендэ Портер“ столкнулись днем на улице Республики, 291 в Тюмени, от удара „Ладу“ отбросило на ограждение и в дерево. … В результате ДТП пострадал водитель „Лады“, с тяжелыми травмами он был госпитализирован в лечебное учреждение», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Предполагается, что 37-летний водитель отечественного автомобиля выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Обстоятельства ДТП выясняются.

Последствия ДТП на улице Республики, 291
Последствия ДТП на улице Республики, 291
Фото:

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Днем 18 февраля в Тюмени по улице Республики, 291 произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Хендэ Портер». В результате ДТП с тяжелыми травмами госпитализирован водитель «Лады». Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «„Лада Приора“ и „Хендэ Портер“ столкнулись днем на улице Республики, 291 в Тюмени, от удара „Ладу“ отбросило на ограждение и в дерево. … В результате ДТП пострадал водитель „Лады“, с тяжелыми травмами он был госпитализирован в лечебное учреждение», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Предполагается, что 37-летний водитель отечественного автомобиля выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Обстоятельства ДТП выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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