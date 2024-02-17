После ДТП тюменского водителя госпитализировали с тяжелыми травмами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Днем 18 февраля в Тюмени по улице Республики, 291 произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Хендэ Портер». В результате ДТП с тяжелыми травмами госпитализирован водитель «Лады». Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«„Лада Приора“ и „Хендэ Портер“ столкнулись днем на улице Республики, 291 в Тюмени, от удара „Ладу“ отбросило на ограждение и в дерево. … В результате ДТП пострадал водитель „Лады“, с тяжелыми травмами он был госпитализирован в лечебное учреждение», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Предполагается, что 37-летний водитель отечественного автомобиля выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Обстоятельства ДТП выясняются.