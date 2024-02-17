17 февраля 2024
16 февраля 2024

При пожаре в Новом Уренгое погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, пожар, огонь, пожарная лестница
Пожарные ЯНАО вывели пострадавших из горящей квартиры, но один человек скончался в скорой Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло возгорание квартиры в микрорайоне Советский, 1-2. В результате пожара один человек госпитализирован, второй скончался. Об этом сообщили в ГУМЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«В 18 часов 37 минут в пожарную часть города Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании в квартире в жилом доме микрорайон Советский 1-2. <…> Один из пострадавших госпитализирован в больницу, второй скончался в карете скорой помощи», — написано в telegram-канале ведомства.

Горение в квартире наблюдалось ориентировочно на девять квадратных метров. Личности пострадавших и причины пожара устанавливаются.

Последствия пожара в Новом Уренгое
Последствия пожара в Новом Уренгое
Фото:
Из загоревшейся квартиры вывели двоих пострадавших, один скончался
Из загоревшейся квартиры вывели двоих пострадавших, один скончался
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло возгорание квартиры в микрорайоне Советский, 1-2. В результате пожара один человек госпитализирован, второй скончался. Об этом сообщили в ГУМЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В 18 часов 37 минут в пожарную часть города Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании в квартире в жилом доме микрорайон Советский 1-2. <…> Один из пострадавших госпитализирован в больницу, второй скончался в карете скорой помощи», — написано в telegram-канале ведомства. Горение в квартире наблюдалось ориентировочно на девять квадратных метров. Личности пострадавших и причины пожара устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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