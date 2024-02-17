При пожаре в Новом Уренгое погиб человек. Фото

18 февраля 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Пожарные ЯНАО вывели пострадавших из горящей квартиры, но один человек скончался в скорой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло возгорание квартиры в микрорайоне Советский, 1-2. В результате пожара один человек госпитализирован, второй скончался. Об этом сообщили в ГУМЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В 18 часов 37 минут в пожарную часть города Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании в квартире в жилом доме микрорайон Советский 1-2. <…> Один из пострадавших госпитализирован в больницу, второй скончался в карете скорой помощи», — написано в telegram-канале ведомства. Горение в квартире наблюдалось ориентировочно на девять квадратных метров. Личности пострадавших и причины пожара устанавливаются. Последствия пожара в Новом Уренгое Фото: ГУМЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу Из загоревшейся квартиры вывели двоих пострадавших, один скончался Фото: ГУМЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло возгорание квартиры в микрорайоне Советский, 1-2. В результате пожара один человек госпитализирован, второй скончался. Об этом сообщили в ГУМЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В 18 часов 37 минут в пожарную часть города Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании в квартире в жилом доме микрорайон Советский 1-2. <…> Один из пострадавших госпитализирован в больницу, второй скончался в карете скорой помощи», — написано в telegram-канале ведомства. Горение в квартире наблюдалось ориентировочно на девять квадратных метров. Личности пострадавших и причины пожара устанавливаются.