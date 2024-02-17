Пожарные ЯНАО вывели пострадавших из горящей квартиры, но один человек скончался в скорой
В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло возгорание квартиры в микрорайоне Советский, 1-2. В результате пожара один человек госпитализирован, второй скончался. Об этом сообщили в ГУМЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«В 18 часов 37 минут в пожарную часть города Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании в квартире в жилом доме микрорайон Советский 1-2. <…> Один из пострадавших госпитализирован в больницу, второй скончался в карете скорой помощи», — написано в telegram-канале ведомства.
Горение в квартире наблюдалось ориентировочно на девять квадратных метров. Личности пострадавших и причины пожара устанавливаются.
Последствия пожара в Новом Уренгое
Из загоревшейся квартиры вывели двоих пострадавших, один скончался
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