Владимир Путин назначил тюменских судей

Путин назначил пять новых судей в Тюменской области
Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Тюменской области. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии с документом назначены: Марина Логинова, Надежда Шарапова — на должности судей Тюменского областного суда. Елена Максимова — на должность судьи Армизонского районного суда Тюменской области», — указано в документе.
Также должность судьи Ленинского районного суда получила Наталья Глебова. А судьей Центрального районного суда стала Елена Ковалева.
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