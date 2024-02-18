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Владимир Путин назначил тюменских судей

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин назначил пять новых судей в Тюменской области Фото:

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Тюменской области. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с документом назначены: Марина Логинова, Надежда Шарапова — на должности судей Тюменского областного суда. Елена Максимова — на должность судьи Армизонского районного суда Тюменской области», — указано в документе.

Также должность судьи Ленинского районного суда получила Наталья Глебова. А судьей Центрального районного суда стала Елена Ковалева.

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Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Тюменской области. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В соответствии с документом назначены: Марина Логинова, Надежда Шарапова — на должности судей Тюменского областного суда. Елена Максимова — на должность судьи Армизонского районного суда Тюменской области», — указано в документе. Также должность судьи Ленинского районного суда получила Наталья Глебова. А судьей Центрального районного суда стала Елена Ковалева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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