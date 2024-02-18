18 февраля 2024

Тюменцы стали чаще покупать внедорожники с пробегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон РЭНДЖ РОВЕР и ЯГУАР. Челябинск, автосалон, автомобиль, лэнд ровер, иномарка
Самой продаваемой моделью автомобиля с пробегом в регионе стала ВАЗ (LADA) Фото:

В Тюмени за год продажи кроссоверов и внедорожников выросли на 33%. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Авто». Самой продаваемой моделью автомобиля с пробегом в регионе стала ВАЗ (LADA).

«По данным платформы, на долю кроссоверов и внедорожников в 2023 году пришлось 22% продаж на рынке автомобилей с пробегом. Для сравнения, доля сегмента SUV на рынке авто с пробегом в 2022 году составляла 20%. Продажи автомобилей данного сегмента выросли на 33% по сравнению с 2022 годом», — сообщается в исследовании.

В топ-5 самых продаваемых авто с пробегом в регионе вошли ВАЗ (370 тысяч рублей), Nissan (1,2 млн) и Mitsubishi (1,29 млн). Самыми дорогими стали Hyundai (1,8 млн) и Toyota (2,4 млн).

Ранее URA.RU писало, что тюменцам посоветовали покупать автомобили до конца зимы. Скидки на иномарки действуют до 900 тысяч рублей в зависимости от модели.

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В Тюмени за год продажи кроссоверов и внедорожников выросли на 33%. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Авто». Самой продаваемой моделью автомобиля с пробегом в регионе стала ВАЗ (LADA). «По данным платформы, на долю кроссоверов и внедорожников в 2023 году пришлось 22% продаж на рынке автомобилей с пробегом. Для сравнения, доля сегмента SUV на рынке авто с пробегом в 2022 году составляла 20%. Продажи автомобилей данного сегмента выросли на 33% по сравнению с 2022 годом», — сообщается в исследовании. В топ-5 самых продаваемых авто с пробегом в регионе вошли ВАЗ (370 тысяч рублей), Nissan (1,2 млн) и Mitsubishi (1,29 млн). Самыми дорогими стали Hyundai (1,8 млн) и Toyota (2,4 млн). Ранее URA.RU писало, что тюменцам посоветовали покупать автомобили до конца зимы. Скидки на иномарки действуют до 900 тысяч рублей в зависимости от модели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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