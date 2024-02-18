Тюменцы могут приобрести Lexus LS600H с гибридным двигателем по цене подержанного корейского авто. Распродажу конфискованного транспорта проводит через посредника региональное управление Росимущества, сообщает портал «Сбербанк АСТ».
«Объявлено четыре аукциона, в которых участвует четыре лота. На продажу выставлены автомобили, конфискованные у владельцев в пользу государства. На каждый лот установлена своя цена, все аукционы идут на повышение. Заявки принимаются до 19 марта», — говорится в сообщении.
В частности, стартовая цена на Lexus LS600H установлена на уровне 951, 4 тысячи рублей. При этом лоты не содержат информации о годе выпуска и состоянии продаваемых автомобилей. В прилагаемых к закупкам документах эта информация также не прописана. Однако на приложенных фото видно, что авто находятся в рабочем состоянии.
Ранее URA.RU рассказало что от непрофильных активов избавляется тюменская «дочка» «Транснефти». Компания продает квартиру, в которой практически нет удобств.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.