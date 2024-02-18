18 февраля 2024

Тюменцам предлагают купить Лексус по цене подержанного «корейца». Скрин

Росимущество в Тюмени распродает конфискованные автомобили по цене ниже рынка
© Служба новостей «URA.RU»
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Все продаваемые Росимуществом авто находятся на открытой спецстоянке в Тюмени Фото:

Тюменцы могут приобрести Lexus LS600H с гибридным двигателем по цене подержанного корейского авто. Распродажу конфискованного транспорта проводит через посредника региональное управление Росимущества, сообщает портал «Сбербанк АСТ».

«Объявлено четыре аукциона, в которых участвует четыре лота. На продажу выставлены автомобили, конфискованные у владельцев в пользу государства. На каждый лот установлена своя цена, все аукционы идут на повышение. Заявки принимаются до 19 марта», — говорится в сообщении.

В частности, стартовая цена на Lexus LS600H установлена на уровне 951, 4 тысячи рублей. При этом лоты не содержат информации о годе выпуска и состоянии продаваемых автомобилей. В прилагаемых к закупкам документах эта информация также не прописана. Однако на приложенных фото видно, что авто находятся в рабочем состоянии.

Ранее URA.RU рассказало что от непрофильных активов избавляется тюменская «дочка» «Транснефти». Компания продает квартиру, в которой практически нет удобств.

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Тюменцы могут приобрести Lexus LS600H с гибридным двигателем по цене подержанного корейского авто. Распродажу конфискованного транспорта проводит через посредника региональное управление Росимущества, сообщает портал «Сбербанк АСТ». «Объявлено четыре аукциона, в которых участвует четыре лота. На продажу выставлены автомобили, конфискованные у владельцев в пользу государства. На каждый лот установлена своя цена, все аукционы идут на повышение. Заявки принимаются до 19 марта», — говорится в сообщении. В частности, стартовая цена на Lexus LS600H установлена на уровне 951, 4 тысячи рублей. При этом лоты не содержат информации о годе выпуска и состоянии продаваемых автомобилей. В прилагаемых к закупкам документах эта информация также не прописана. Однако на приложенных фото видно, что авто находятся в рабочем состоянии. Ранее URA.RU рассказало что от непрофильных активов избавляется тюменская «дочка» «Транснефти». Компания продает квартиру, в которой практически нет удобств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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