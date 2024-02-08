Тюменская дочка «Транснефти» продает квартиру без ванны, но с русской печкой

АО «Транснефть — Сибирь» продает две квартиры в ХМАО

08 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Квартира с русской печкой расположена в Кондинском районе ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Акционерное общество «Транснефть — Сибирь» продает две квартиры в ХМАО, которые может купить любой желающий. О начале аукциона сообщают карточки торгов, размещенные на платформе «Сбербанк АСТ». «Торги SBR043-2401220034.1 и SBR043-2401260088.2. В обоих случаях организатор — АО „Транснефть — Сибирь“. В обоих случаях речь идет о реализации недвижимого имущества в Кондинском районе ХМАО. Оба аукциона закончатся в последней декаде января», — говорится на портале. В первом случае речь идет о продаже трехкомнатной квартиры площадью 67,9 квадратных метров. Она расположена в доме, построенном в 1989 году. Вторая квартира находится в доме 1969 года постройки. В ней две комнаты, есть санузел, нет ванны, но есть русская печка. Она занимает площадь 38,9 квадратных метров. По документам, приложенным к закупке, обе квартиры требуют текущего ремонта, капитальные работы не проводились. Ранее URA.RU рассказало, что «Транснефть — Сибирь» планомерно избавляется от непрофильных активов. В частности, компания избавляется от хлебопекарни с собственным магазином.

Акционерное общество «Транснефть — Сибирь» продает две квартиры в ХМАО, которые может купить любой желающий. О начале аукциона сообщают карточки торгов, размещенные на платформе «Сбербанк АСТ». «Торги SBR043-2401220034.1 и SBR043-2401260088.2. В обоих случаях организатор — АО „Транснефть — Сибирь“. В обоих случаях речь идет о реализации недвижимого имущества в Кондинском районе ХМАО. Оба аукциона закончатся в последней декаде января», — говорится на портале. В первом случае речь идет о продаже трехкомнатной квартиры площадью 67,9 квадратных метров. Она расположена в доме, построенном в 1989 году. Вторая квартира находится в доме 1969 года постройки. В ней две комнаты, есть санузел, нет ванны, но есть русская печка. Она занимает площадь 38,9 квадратных метров. По документам, приложенным к закупке, обе квартиры требуют текущего ремонта, капитальные работы не проводились. Ранее URA.RU рассказало, что «Транснефть — Сибирь» планомерно избавляется от непрофильных активов. В частности, компания избавляется от хлебопекарни с собственным магазином.