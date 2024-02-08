Тюменская дочка «Транснефти» продает квартиру без ванны, но с русской печкой

АО «Транснефть — Сибирь» продает две квартиры в ХМАО
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Квартира с русской печкой расположена в Кондинском районе ХМАО Фото:

Акционерное общество «Транснефть — Сибирь» продает две квартиры в ХМАО, которые может купить любой желающий. О начале аукциона сообщают карточки торгов, размещенные на платформе «Сбербанк АСТ».

«Торги SBR043-2401220034.1 и SBR043-2401260088.2. В обоих случаях организатор — АО „Транснефть — Сибирь“. В обоих случаях речь идет о реализации недвижимого имущества в Кондинском районе ХМАО. Оба аукциона закончатся в последней декаде января», — говорится на портале.

В первом случае речь идет о продаже трехкомнатной квартиры площадью 67,9 квадратных метров. Она расположена в доме, построенном в 1989 году. Вторая квартира находится в доме 1969 года постройки. В ней две комнаты, есть санузел, нет ванны, но есть русская печка. Она занимает площадь 38,9 квадратных метров. По документам, приложенным к закупке, обе квартиры требуют текущего ремонта, капитальные работы не проводились.

Ранее URA.RU рассказало, что «Транснефть — Сибирь» планомерно избавляется от непрофильных активов. В частности, компания избавляется от хлебопекарни с собственным магазином.

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Акционерное общество «Транснефть — Сибирь» продает две квартиры в ХМАО, которые может купить любой желающий. О начале аукциона сообщают карточки торгов, размещенные на платформе «Сбербанк АСТ». «Торги SBR043-2401220034.1 и SBR043-2401260088.2. В обоих случаях организатор — АО „Транснефть — Сибирь“. В обоих случаях речь идет о реализации недвижимого имущества в Кондинском районе ХМАО. Оба аукциона закончатся в последней декаде января», — говорится на портале. В первом случае речь идет о продаже трехкомнатной квартиры площадью 67,9 квадратных метров. Она расположена в доме, построенном в 1989 году. Вторая квартира находится в доме 1969 года постройки. В ней две комнаты, есть санузел, нет ванны, но есть русская печка. Она занимает площадь 38,9 квадратных метров. По документам, приложенным к закупке, обе квартиры требуют текущего ремонта, капитальные работы не проводились. Ранее URA.RU рассказало, что «Транснефть — Сибирь» планомерно избавляется от непрофильных активов. В частности, компания избавляется от хлебопекарни с собственным магазином.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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