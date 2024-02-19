В Тюмени не осталось свободных домов для празднования 23 февраля

20 февраля 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Горожане забронировали все дома еще за месяц до выходных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени забронировали почти все дома на праздничные выходные, посвященные Дню защитника Отечества. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких баз отдыха. «Домов свободных с 23 по 25 февраля уже не осталось», — коротко сообщили сотрудники базы отдыха «Боровое». Там также отметили, что коттеджи бронировали за месяц вперед. Аналогичная ситуация и с домами на базе отдыха «Кулига парк» и в эко-парке «Тайга». Там свободных домов нет до конца месяца. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали бронировать загородные дома для празднования выпускных. Горожане предпочитают выбирать коттеджи в черте города.

Жители Тюмени забронировали почти все дома на праздничные выходные, посвященные Дню защитника Отечества. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких баз отдыха. «Домов свободных с 23 по 25 февраля уже не осталось», — коротко сообщили сотрудники базы отдыха «Боровое». Там также отметили, что коттеджи бронировали за месяц вперед. Аналогичная ситуация и с домами на базе отдыха «Кулига парк» и в эко-парке «Тайга». Там свободных домов нет до конца месяца. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали бронировать загородные дома для празднования выпускных. Горожане предпочитают выбирать коттеджи в черте города.