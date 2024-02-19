В Тюмени не осталось свободных домов для празднования 23 февраля

Жители Тюмени забронировали почти все дома на праздничные выходные, посвященные Дню защитника Отечества. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких баз отдыха.
«Домов свободных с 23 по 25 февраля уже не осталось», — коротко сообщили сотрудники базы отдыха «Боровое». Там также отметили, что коттеджи бронировали за месяц вперед.
Аналогичная ситуация и с домами на базе отдыха «Кулига парк» и в эко-парке «Тайга». Там свободных домов нет до конца месяца.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали бронировать загородные дома для празднования выпускных. Горожане предпочитают выбирать коттеджи в черте города.
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