19 февраля 2024

В Тюмени не осталось свободных домов для празднования 23 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом, дом кочнева
Горожане забронировали все дома еще за месяц до выходных Фото:

Жители Тюмени забронировали почти все дома на праздничные выходные, посвященные Дню защитника Отечества. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких баз отдыха.

«Домов свободных с 23 по 25 февраля уже не осталось», — коротко сообщили сотрудники базы отдыха «Боровое». Там также отметили, что коттеджи бронировали за месяц вперед.

Аналогичная ситуация и с домами на базе отдыха «Кулига парк» и в эко-парке «Тайга». Там свободных домов нет до конца месяца.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали бронировать загородные дома для празднования выпускных. Горожане предпочитают выбирать коттеджи в черте города.

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Жители Тюмени забронировали почти все дома на праздничные выходные, посвященные Дню защитника Отечества. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких баз отдыха. «Домов свободных с 23 по 25 февраля уже не осталось», — коротко сообщили сотрудники базы отдыха «Боровое». Там также отметили, что коттеджи бронировали за месяц вперед. Аналогичная ситуация и с домами на базе отдыха «Кулига парк» и в эко-парке «Тайга». Там свободных домов нет до конца месяца. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали бронировать загородные дома для празднования выпускных. Горожане предпочитают выбирать коттеджи в черте города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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