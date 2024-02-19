19 февраля 2024

Полтора десятка ямальцев пожаловались военному прокурору на нарушение их прав

В Салехарде прошел совместный прием по вопросам защиты прав участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники СВО из ЯНАО пожаловались военному прокурору на нарушение их прав Фото:

Четырнадцать ямальцев обратились с жалобами на нарушение прав участников спецоперации в ходе совместного приема исполняющего обязанности прокурора округа Дениса Назаренко и военного прокурора Тюменского гарнизона Владимира Дедкова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Всего на личный прием обратилось четырнадцать граждан, которых интересовали вопросы неполучения причитающихся выплат, непредставления статуса участника боевых действий, федеральных льгот и другие. Все обращения были взяты на контроль прокуратурой», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Прием состоялся 20 февраля в окружной прокуратуре в Салехарде. Помимо Назаренко и Дедкова присутствовали руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров, военком округа Михаил Торовин, глава ямальского филиала Фонда «Защитники Отечества» Наталья Казановская и руководитель департамента соцзащиты Оксана Медынская. Официальные лица разъяснили обратившимся положения федерального и регионального законодательства.

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Четырнадцать ямальцев обратились с жалобами на нарушение прав участников спецоперации в ходе совместного приема исполняющего обязанности прокурора округа Дениса Назаренко и военного прокурора Тюменского гарнизона Владимира Дедкова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Всего на личный прием обратилось четырнадцать граждан, которых интересовали вопросы неполучения причитающихся выплат, непредставления статуса участника боевых действий, федеральных льгот и другие. Все обращения были взяты на контроль прокуратурой», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Прием состоялся 20 февраля в окружной прокуратуре в Салехарде. Помимо Назаренко и Дедкова присутствовали руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров, военком округа Михаил Торовин, глава ямальского филиала Фонда «Защитники Отечества» Наталья Казановская и руководитель департамента соцзащиты Оксана Медынская. Официальные лица разъяснили обратившимся положения федерального и регионального законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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