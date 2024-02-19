Полтора десятка ямальцев пожаловались военному прокурору на нарушение их прав

Четырнадцать ямальцев обратились с жалобами на нарушение прав участников спецоперации в ходе совместного приема исполняющего обязанности прокурора округа Дениса Назаренко и военного прокурора Тюменского гарнизона Владимира Дедкова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Всего на личный прием обратилось четырнадцать граждан, которых интересовали вопросы неполучения причитающихся выплат, непредставления статуса участника боевых действий, федеральных льгот и другие. Все обращения были взяты на контроль прокуратурой», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
Прием состоялся 20 февраля в окружной прокуратуре в Салехарде. Помимо Назаренко и Дедкова присутствовали руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров, военком округа Михаил Торовин, глава ямальского филиала Фонда «Защитники Отечества» Наталья Казановская и руководитель департамента соцзащиты Оксана Медынская. Официальные лица разъяснили обратившимся положения федерального и регионального законодательства.
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