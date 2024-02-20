В Тюмени введут новую памятную дату

В Тюмени будут отмечать День местного самоуправления

Депутаты думы Тюмени поддержали введение Дня местного самоуправления Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени планируют ввести новую памятную дату. Депутаты тюменской городской думы предложили отмечать день местного самоуправления. Новая памятная дата будет праздноваться 28 ноября в честь дня утверждения в 1996 году первых границ органов ТОС (Территориального Общественного Самоуправления). Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по самоуправлению тюменской городской думы.

«Тюменское самоуправление начиналось еще тогда, когда многих из присутствующих депутатов еще не было в политике. Нам, ветеранам, иногда бывает грустно, когда такие важные вехи не отмечаются», — заявил председатель комиссии по местному самоуправлению Степан Киричук.

Данное предложение было принято единогласно на заседании постоянной комиссии по городскому местному самоуправлению. Для того чтобы в Тюмени появилась новая памятная дата, данная инициатива должна быть принята на общем заседании тюменской городской думы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области планируют установить День ветеранов боевых действий. По мнению депутатов фракция ЛДПР, памятной датой нужно сделать 1 июля.