Администрация Ишима сдает в аренду участки для организации уличной торговли

Участки предназначены для выездной торговли овощами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предпринимателям из Ишимаа Тюменской области предлагают получить землю в аренду по цене ниже тысячи рублей. 15 аукционов на право размещения точек нестационарной торговли проводит департамент имущественных отношений города Ишима, сообщает платформа «Сбербанк АСТ».

«Объявлено 15 аукционов, объект — право на размещение нестационарного торгового объекта. Стартовая цена самого дорогого участка — около 700 рублей, самый дешевый стартует на отметке 81 рубль. Аукционы проводит департамент имущественных отношений и земельных ресурсов Ишима», — говорится в сообщении.

В департаменте URA.RU пояснили, что речь идет о краткосрочной аренде площадей до четырех квадратных метров. На этой территории может быть расположен передвижной пункт продажи овощей. «Аренда предполагается на срок с 1 мая по 31 сентября. В аукционе указана стоимость участка за весь этот период», — добавили в ишимском департаменте во время беседы с корреспондентом URA.RU.

По данным «Сбербанк АСТ», департамент земельных отношений и градостроительства Тюмени размещает аналогичные лоты по стартовой цене, которая минимум в 10 раз превышает цены, установленные Ишимом. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские предприниматели испытывают трудности с арендой площадей для офисов и торговли.