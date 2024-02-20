20 февраля 2024

Предпринимателям из Ишима дадут дешевую площадь для торговли. Скрин

Администрация Ишима сдает в аренду участки для организации уличной торговли
© Служба новостей «URA.RU»
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Участки предназначены для выездной торговли овощами Фото:

Предпринимателям из Ишимаа Тюменской области предлагают получить землю в аренду по цене ниже тысячи рублей. 15 аукционов на право размещения точек нестационарной торговли проводит департамент имущественных отношений города Ишима, сообщает платформа «Сбербанк АСТ».

«Объявлено 15 аукционов, объект — право на размещение нестационарного торгового объекта. Стартовая цена самого дорогого участка — около 700 рублей, самый дешевый стартует на отметке 81 рубль. Аукционы проводит департамент имущественных отношений и земельных ресурсов Ишима», — говорится в сообщении.

В департаменте URA.RU пояснили, что речь идет о краткосрочной аренде площадей до четырех квадратных метров. На этой территории может быть расположен передвижной пункт продажи овощей. «Аренда предполагается на срок с 1 мая по 31 сентября. В аукционе указана стоимость участка за весь этот период», — добавили в ишимском департаменте во время беседы с корреспондентом URA.RU.

По данным «Сбербанк АСТ», департамент земельных отношений и градостроительства Тюмени размещает аналогичные лоты по стартовой цене, которая минимум в 10 раз превышает цены, установленные Ишимом. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские предприниматели испытывают трудности с арендой площадей для офисов и торговли.

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Предпринимателям из Ишимаа Тюменской области предлагают получить землю в аренду по цене ниже тысячи рублей. 15 аукционов на право размещения точек нестационарной торговли проводит департамент имущественных отношений города Ишима, сообщает платформа «Сбербанк АСТ». «Объявлено 15 аукционов, объект — право на размещение нестационарного торгового объекта. Стартовая цена самого дорогого участка — около 700 рублей, самый дешевый стартует на отметке 81 рубль. Аукционы проводит департамент имущественных отношений и земельных ресурсов Ишима», — говорится в сообщении. В департаменте URA.RU пояснили, что речь идет о краткосрочной аренде площадей до четырех квадратных метров. На этой территории может быть расположен передвижной пункт продажи овощей. «Аренда предполагается на срок с 1 мая по 31 сентября. В аукционе указана стоимость участка за весь этот период», — добавили в ишимском департаменте во время беседы с корреспондентом URA.RU. По данным «Сбербанк АСТ», департамент земельных отношений и градостроительства Тюмени размещает аналогичные лоты по стартовой цене, которая минимум в 10 раз превышает цены, установленные Ишимом. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские предприниматели испытывают трудности с арендой площадей для офисов и торговли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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