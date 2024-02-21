В Тюмени произошел массовый сбой в работе приложения «Яндекс Go»

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, такси, яндекс go
Жители Тюмени жалуются на сбои в работе приложения «Яндекс. Go» Фото:

Жители Тюмени не могут заказать такси через приложение агрегатора «Яндекс. Go» из-за программного сбоя. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«Я пыталась заказать такси около 20 минут. Сначала программа не могла рассчитать стоимость поездки, затем долго не назначала водителя на мой заказа. Еще был доступен только один способ оплаты: СБП», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени.

Другая тюменка также столкнулась с проблемами при вызове такси через «Яндекс. Go». «При заказе машины программа сообщила, что я не выбрала способ оплаты, хотя в приложении у меня стоит оплата банковской картой. Еще программа очень долго искала машину на мой заказ», — сообщила тюменка в беседе с URA.RU.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Жители Тюмени не могут заказать такси через приложение агрегатора «Яндекс. Go» из-за программного сбоя. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «Я пыталась заказать такси около 20 минут. Сначала программа не могла рассчитать стоимость поездки, затем долго не назначала водителя на мой заказа. Еще был доступен только один способ оплаты: СБП», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени. Другая тюменка также столкнулась с проблемами при вызове такси через «Яндекс. Go». «При заказе машины программа сообщила, что я не выбрала способ оплаты, хотя в приложении у меня стоит оплата банковской картой. Еще программа очень долго искала машину на мой заказ», — сообщила тюменка в беседе с URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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