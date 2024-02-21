В Тюмени произошел массовый сбой в работе приложения «Яндекс Go»

Жители Тюмени жалуются на сбои в работе приложения «Яндекс. Go» Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Тюмени не могут заказать такси через приложение агрегатора «Яндекс. Go» из-за программного сбоя. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«Я пыталась заказать такси около 20 минут. Сначала программа не могла рассчитать стоимость поездки, затем долго не назначала водителя на мой заказа. Еще был доступен только один способ оплаты: СБП», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени.

Другая тюменка также столкнулась с проблемами при вызове такси через «Яндекс. Go». «При заказе машины программа сообщила, что я не выбрала способ оплаты, хотя в приложении у меня стоит оплата банковской картой. Еще программа очень долго искала машину на мой заказ», — сообщила тюменка в беседе с URA.RU.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.