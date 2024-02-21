Жители Нового Уренгоя раскритиковали популярный этнопарк

Новоуренгойцы пожаловались на высокие цены в этнопарке «Душа Ямала»

Новоуренгойцы сетуют на отсутствие льгот в этнопарке (архивное фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) критикуют этнопарк «Душа Ямала» из-за высокой стоимости билетов и услуг. Своими впечатлениями от посещения парка горожане поделились в Telegram.

«Откровенно говоря, это место для многих так и останется не открытым, так как цены там совсем не радуют. Чтобы этнопарк посетила семья из трех человек, нужно минимум 7500 рублей», — поделилась своим мнением подписчица под ником Ta is в telegram-канале «Воронов Chat».

В комментариях под сообщением новоуренгойцы поддержали женщину, отметив, что в «Душе Ямала» не проработана культурно-досуговая программа и не действуют льготные тарифы для посетителей. «Согласна, на семью из шести человек выходит сумма сумасшедшая, льготы никакие не действуют, что для многодетных, что для сына — участника СВО», — поделилась Варвара.

Посетительница этнопарка Мария также отметила высокие цены, которые отбили желание посещать место повторно. Согласилась с ней и подписчица Виктория. «Ходили всей семьей, билет на четверых — восемь тысяч рублей. Если бы было погружение, вовлечение в процесс — от встретили до проводили, то конечно были бы другие эмоции, а так — на один раз», — рассказала женщина.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям этнопарка «Душа Ямала». На момент публикации ответ получен не был.