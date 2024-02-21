Мэрия Кургана обратилась к горожанам из-за аномальных морозов

Власти Кургана советуют горожанам в аномальные морозы воздержаться от дальних поездок и не находиться на улице более 30 минут. Об этом сообщается на сайте администрации.
«В период сильных холодов рекомендуется строго соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить травматизма и переохлаждения. Автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. Во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных», — говорится в обращении.
Чтобы избежать переохлаждения, рекомендуется носить многослойную одежду, шерстяные носки и иметь теплые стельки в обуви. Вместо перчаток желательно отдать предпочтение варежкам. Власти советуют постоянно проверять чувствительность пальцев на руках и ногах. В случае переохлаждения или обморожения незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Кроме того, горожанам напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности в использовании печей и обогревателей в холодную погоду, чтобы избежать пожаров.
Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область пришли аномальные морозы. По данным ЦГМС, на 23 февраля ожидается похолодание до -40 градусов. Такая температура соответствует оранжевому уровню погодной опасности.
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