21 февраля 2024

Мэрия Кургана обратилась к горожанам из-за аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Холод в Кургане, зима, холод, мороз
Горожан предупредили об аномальных морозах Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

Власти Кургана советуют горожанам в аномальные морозы воздержаться от дальних поездок и не находиться на улице более 30 минут. Об этом сообщается на сайте администрации.

«В период сильных холодов рекомендуется строго соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить травматизма и переохлаждения. Автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. Во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных», — говорится в обращении.

Чтобы избежать переохлаждения, рекомендуется носить многослойную одежду, шерстяные носки и иметь теплые стельки в обуви. Вместо перчаток желательно отдать предпочтение варежкам. Власти советуют постоянно проверять чувствительность пальцев на руках и ногах. В случае переохлаждения или обморожения незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Кроме того, горожанам напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности в использовании печей и обогревателей в холодную погоду, чтобы избежать пожаров.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область пришли аномальные морозы. По данным ЦГМС, на 23 февраля ожидается похолодание до -40 градусов. Такая температура соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

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Власти Кургана советуют горожанам в аномальные морозы воздержаться от дальних поездок и не находиться на улице более 30 минут. Об этом сообщается на сайте администрации. «В период сильных холодов рекомендуется строго соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить травматизма и переохлаждения. Автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. Во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных», — говорится в обращении. Чтобы избежать переохлаждения, рекомендуется носить многослойную одежду, шерстяные носки и иметь теплые стельки в обуви. Вместо перчаток желательно отдать предпочтение варежкам. Власти советуют постоянно проверять чувствительность пальцев на руках и ногах. В случае переохлаждения или обморожения незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Кроме того, горожанам напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности в использовании печей и обогревателей в холодную погоду, чтобы избежать пожаров. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область пришли аномальные морозы. По данным ЦГМС, на 23 февраля ожидается похолодание до -40 градусов. Такая температура соответствует оранжевому уровню погодной опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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