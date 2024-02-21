21 февраля 2024

В Увате попрощались с героем спецоперации. Фото

В Тюменской области состоялось прощание с мужчиной, погибшим во время СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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До СВО мужчина проживал в селе Алымка Тюменской области Фото:

Сегодня в селе Алымка попрощались с участником СВО Михаилом Малиновским. Об этом в telegram-канале сообщает администрация Уватского района Тюменской области.

«Земляки вспоминают о нем с теплотой, называя его главными качествами — уважение к старшим и вежливость. В школьные годы он активно занимался спортом и резьбой по дереву, всегда был готов прийти на помощь. С ранних лет заболотился о маме, сестре и брате, был хорошим и любящим отцом», — говорится в сообщении.

Малиновский заключил контракт на прохождение военной службы 26 октября 2023 года. Погиб 27 января 2024 года. В качестве кого служил погибший, не уточняется.

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Сегодня в селе Алымка попрощались с участником СВО Михаилом Малиновским. Об этом в telegram-канале сообщает администрация Уватского района Тюменской области. «Земляки вспоминают о нем с теплотой, называя его главными качествами — уважение к старшим и вежливость. В школьные годы он активно занимался спортом и резьбой по дереву, всегда был готов прийти на помощь. С ранних лет заболотился о маме, сестре и брате, был хорошим и любящим отцом», — говорится в сообщении. Малиновский заключил контракт на прохождение военной службы 26 октября 2023 года. Погиб 27 января 2024 года. В качестве кого служил погибший, не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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