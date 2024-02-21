До СВО мужчина проживал в селе Алымка Тюменской области
Сегодня в селе Алымка попрощались с участником СВО Михаилом Малиновским. Об этом в telegram-канале сообщает администрация Уватского района Тюменской области.
«Земляки вспоминают о нем с теплотой, называя его главными качествами — уважение к старшим и вежливость. В школьные годы он активно занимался спортом и резьбой по дереву, всегда был готов прийти на помощь. С ранних лет заболотился о маме, сестре и брате, был хорошим и любящим отцом», — говорится в сообщении.
Малиновский заключил контракт на прохождение военной службы 26 октября 2023 года. Погиб 27 января 2024 года. В качестве кого служил погибший, не уточняется.
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