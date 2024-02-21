В Увате попрощались с героем спецоперации. Фото

В Тюменской области состоялось прощание с мужчиной, погибшим во время СВО

22 февраля 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

До СВО мужчина проживал в селе Алымка Тюменской области Фото: Размик Закарян © URA.RU Сегодня в селе Алымка попрощались с участником СВО Михаилом Малиновским. Об этом в telegram-канале сообщает администрация Уватского района Тюменской области. «Земляки вспоминают о нем с теплотой, называя его главными качествами — уважение к старшим и вежливость. В школьные годы он активно занимался спортом и резьбой по дереву, всегда был готов прийти на помощь. С ранних лет заболотился о маме, сестре и брате, был хорошим и любящим отцом», — говорится в сообщении. Малиновский заключил контракт на прохождение военной службы 26 октября 2023 года. Погиб 27 января 2024 года. В качестве кого служил погибший, не уточняется. Фото — администрация Уватского района, https://t.me/adm_uvatregion

Сегодня в селе Алымка попрощались с участником СВО Михаилом Малиновским. Об этом в telegram-канале сообщает администрация Уватского района Тюменской области. «Земляки вспоминают о нем с теплотой, называя его главными качествами — уважение к старшим и вежливость. В школьные годы он активно занимался спортом и резьбой по дереву, всегда был готов прийти на помощь. С ранних лет заболотился о маме, сестре и брате, был хорошим и любящим отцом», — говорится в сообщении. Малиновский заключил контракт на прохождение военной службы 26 октября 2023 года. Погиб 27 января 2024 года. В качестве кого служил погибший, не уточняется.