Что подарят тюменцам за правильные ответы на фестивале «Тюменская весна». Список

На фестивале «Тюменская весна» разыграют квартиру, бытовую технику и грабли
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Главным подарком викторины станут квартиры Фото:

Жители Тюменской области смогут выиграть в викторине фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей» разнообразные призы — от квартиры до граблей. В некоторых муниципалитетах уже начали закупать подарки для тюменцев, список презентов представлен на сайте госзакупок. Как сообщалось ранее, фестиваль пройдет в дни 15,16 и 17 марта, что совпадает с датой проведения президентских выборов.

Что такое фестиваль «Тюменская весна»?

Фестиваль пройдет во всех муниципалитетах региона с 15 по 17 марта. На площадках события жителям предложат ответить на вопросы викторины «Люби свой край». За правильный ответ положен подарок, а также право участвовать во втором этапе розыгрыша с самыми ценными призами.

Что подарят победителям викторины

Главными призами викторины станут квартиры, машины, крупная бытовая техника и турпутевки. Однако будут и подарки попроще. Их приобретением уже сейчас занимаются муниципалитеты региона.

На момент публикации еще не все города и районы разместили тендеры на поставку подарков. Однако у тех, кто уже это сделал, в списке следующие презенты:

  • пластмассовые ведра и тазы;
  • грабли, лопаты и мотыги;
  • лейки;
  • полотенца;
  • крем для обуви;
  • дрели;
  • отвертки;
  • навесные замки;
  • фонари;
  • шлифмашина;
  • шланги для полива;
  • грили, тостеры и миксеры;
  • сковородки, гусятницы и кастрюли;
  • пылесосы, обогреватели, утюги и прочую мелкую технику.

Как ранее писало URA.RU, в прошлом году в Тюменской области проходил похожий фестиваль «Тюменская осень». Главные призы в нем разыгрывали в прямом эфире, лишая шанса на удачу тех, кто нецензурно выражался в разговоре с ведущими. Среди более мелких подарков для участников оказалась и живность: в деревне Башково Тобольского района дарили гусей.

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Жители Тюменской области смогут выиграть в викторине фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей» разнообразные призы — от квартиры до граблей. В некоторых муниципалитетах уже начали закупать подарки для тюменцев, список презентов представлен на сайте госзакупок. Как сообщалось ранее, фестиваль пройдет в дни 15,16 и 17 марта, что совпадает с датой проведения президентских выборов. Что такое фестиваль «Тюменская весна»? Фестиваль пройдет во всех муниципалитетах региона с 15 по 17 марта. На площадках события жителям предложат ответить на вопросы викторины «Люби свой край». За правильный ответ положен подарок, а также право участвовать во втором этапе розыгрыша с самыми ценными призами. Что подарят победителям викторины Главными призами викторины станут квартиры, машины, крупная бытовая техника и турпутевки. Однако будут и подарки попроще. Их приобретением уже сейчас занимаются муниципалитеты региона. На момент публикации еще не все города и районы разместили тендеры на поставку подарков. Однако у тех, кто уже это сделал, в списке следующие презенты: Как ранее писало URA.RU, в прошлом году в Тюменской области проходил похожий фестиваль «Тюменская осень». Главные призы в нем разыгрывали в прямом эфире, лишая шанса на удачу тех, кто нецензурно выражался в разговоре с ведущими. Среди более мелких подарков для участников оказалась и живность: в деревне Башково Тобольского района дарили гусей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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