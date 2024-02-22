На фестивале «Тюменская весна» разыграют квартиру, бытовую технику и грабли

Главным подарком викторины станут квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюменской области смогут выиграть в викторине фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей» разнообразные призы — от квартиры до граблей. В некоторых муниципалитетах уже начали закупать подарки для тюменцев, список презентов представлен на сайте госзакупок. Как сообщалось ранее, фестиваль пройдет в дни 15,16 и 17 марта, что совпадает с датой проведения президентских выборов.

Что такое фестиваль «Тюменская весна»?

Фестиваль пройдет во всех муниципалитетах региона с 15 по 17 марта. На площадках события жителям предложат ответить на вопросы викторины «Люби свой край». За правильный ответ положен подарок, а также право участвовать во втором этапе розыгрыша с самыми ценными призами.

Что подарят победителям викторины

Главными призами викторины станут квартиры, машины, крупная бытовая техника и турпутевки. Однако будут и подарки попроще. Их приобретением уже сейчас занимаются муниципалитеты региона.

На момент публикации еще не все города и районы разместили тендеры на поставку подарков. Однако у тех, кто уже это сделал, в списке следующие презенты:

пластмассовые ведра и тазы;

грабли, лопаты и мотыги;

лейки;

полотенца;

крем для обуви;

дрели;

отвертки;

навесные замки;

фонари;

шлифмашина;

шланги для полива;

грили, тостеры и миксеры;

сковородки, гусятницы и кастрюли;

пылесосы, обогреватели, утюги и прочую мелкую технику.

Как ранее писало URA.RU, в прошлом году в Тюменской области проходил похожий фестиваль «Тюменская осень». Главные призы в нем разыгрывали в прямом эфире, лишая шанса на удачу тех, кто нецензурно выражался в разговоре с ведущими. Среди более мелких подарков для участников оказалась и живность: в деревне Башково Тобольского района дарили гусей.