В центре Кургана частично закроют дорогу из-за строительства поликлиники. Карта

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Территория областной больницы. Курган, областная больница, территория областной больницы
Рядом со строящейся поликлиникой введут ограничение движение Фото:

В Кургане рядом со строящейся взрослой поликлиникой частично ограничат движение транспорта на участке от улицы Кирова до въезда на территорию областной больницы. Об этом сообщается в постановлении администрации города.

«Разрешить частичное закрытие движения всех видов транспорта по улице Пушкина на участке от ул. Кирова до въезда на территорию областной больницы с 08-00 ч. 01.03.2024 г. до 20-00 ч. 31.10.2024 г. Исполнителю работ ЗАО „Курганстальмост“: оформить разрешение на производство земляных работ и установить соответствующие дорожные знаки и ограждение», — указано в документе. Контролировать выполнение постановления возложено на департамент развития городского хозяйства.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана демонтируют дорожные знаки, чтобы разгрузить движение на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Изменения должны внести до 23 февраля.

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В Кургане рядом со строящейся взрослой поликлиникой частично ограничат движение транспорта на участке от улицы Кирова до въезда на территорию областной больницы. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Разрешить частичное закрытие движения всех видов транспорта по улице Пушкина на участке от ул. Кирова до въезда на территорию областной больницы с 08-00 ч. 01.03.2024 г. до 20-00 ч. 31.10.2024 г. Исполнителю работ ЗАО „Курганстальмост“: оформить разрешение на производство земляных работ и установить соответствующие дорожные знаки и ограждение», — указано в документе. Контролировать выполнение постановления возложено на департамент развития городского хозяйства. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана демонтируют дорожные знаки, чтобы разгрузить движение на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Изменения должны внести до 23 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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