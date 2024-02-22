В центре Кургана частично закроют дорогу из-за строительства поликлиники. Карта

22 февраля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Рядом со строящейся поликлиникой введут ограничение движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане рядом со строящейся взрослой поликлиникой частично ограничат движение транспорта на участке от улицы Кирова до въезда на территорию областной больницы. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Разрешить частичное закрытие движения всех видов транспорта по улице Пушкина на участке от ул. Кирова до въезда на территорию областной больницы с 08-00 ч. 01.03.2024 г. до 20-00 ч. 31.10.2024 г. Исполнителю работ ЗАО „Курганстальмост“: оформить разрешение на производство земляных работ и установить соответствующие дорожные знаки и ограждение», — указано в документе. Контролировать выполнение постановления возложено на департамент развития городского хозяйства. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана демонтируют дорожные знаки, чтобы разгрузить движение на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Изменения должны внести до 23 февраля.

В Кургане рядом со строящейся взрослой поликлиникой частично ограничат движение транспорта на участке от улицы Кирова до въезда на территорию областной больницы. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Разрешить частичное закрытие движения всех видов транспорта по улице Пушкина на участке от ул. Кирова до въезда на территорию областной больницы с 08-00 ч. 01.03.2024 г. до 20-00 ч. 31.10.2024 г. Исполнителю работ ЗАО „Курганстальмост“: оформить разрешение на производство земляных работ и установить соответствующие дорожные знаки и ограждение», — указано в документе. Контролировать выполнение постановления возложено на департамент развития городского хозяйства. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана демонтируют дорожные знаки, чтобы разгрузить движение на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Изменения должны внести до 23 февраля.