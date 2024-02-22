В Кургане рядом со строящейся взрослой поликлиникой частично ограничат движение транспорта на участке от улицы Кирова до въезда на территорию областной больницы. Об этом сообщается в постановлении администрации города.
«Разрешить частичное закрытие движения всех видов транспорта по улице Пушкина на участке от ул. Кирова до въезда на территорию областной больницы с 08-00 ч. 01.03.2024 г. до 20-00 ч. 31.10.2024 г. Исполнителю работ ЗАО „Курганстальмост“: оформить разрешение на производство земляных работ и установить соответствующие дорожные знаки и ограждение», — указано в документе. Контролировать выполнение постановления возложено на департамент развития городского хозяйства.
Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана демонтируют дорожные знаки, чтобы разгрузить движение на перекрестке Гоголя — Пролетарская. Изменения должны внести до 23 февраля.
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