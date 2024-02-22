В Кургане два пункта Wildberries перешли на платную доставку из-за загруженности. Скрин

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Два курганских ПВЗ Wildberries оказались перегружены Фото:

В Кургане пункты выдачи Wildberries в микрорайоне Заозерный и на улице Дзержинского оказались перегружены. Из-за этого доставка заказов оказалась платной. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой маркетплейса в Кургане.

«Пункты выдачи по адресу: улица Дзержинского, 4А. Стоимость доставки: 200 рублей. Пункт выдачи сильно загружен. Вы можете выбрать другой пункт выдачи с бесплатной доставкой», — указано в приложении Wildberries, передает источник.

Отмечается, что такую же ситуацию заметили в пункте выдачи заказов в 5 микрорайоне, 1. Там доставка даже переходила в платный режим и составляла 200 рублей. На данный момент, загруженность пункта снизилась. В приложении Wildberries указано, что в пункте выдачи возможны очереди.

Источник сообщает, причиной загруженности могли стать активные снегопады и нулевая видимость на трассах. Из-за этого фуры с товарами не могли приехать к складам своевременно. Сама по себе загруженность зависит от количества заказанных товаров, однако, отмечает источник, эта ситуация является сезонной.

Ранее URA.RU писало, что курганцы обсуждали новую систему возврата товаров на Wildberries. Якобы товары нужно было проверять до похода в примерочную. В противном случае их могли не принять. В Wildberries корреспонденту сообщили, что условия возврата остались прежними.

Пункт выдачи Wildberries на Дзержинского перегружен
Пункт выдачи Wildberries на Дзержинского перегружен
Фото:
В центре микрорайона Заозерный перегружен ПВЗ Wildberries
В центре микрорайона Заозерный перегружен ПВЗ Wildberries
Фото:
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В Кургане пункты выдачи Wildberries в микрорайоне Заозерный и на улице Дзержинского оказались перегружены. Из-за этого доставка заказов оказалась платной. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой маркетплейса в Кургане. «Пункты выдачи по адресу: улица Дзержинского, 4А. Стоимость доставки: 200 рублей. Пункт выдачи сильно загружен. Вы можете выбрать другой пункт выдачи с бесплатной доставкой», — указано в приложении Wildberries, передает источник. Отмечается, что такую же ситуацию заметили в пункте выдачи заказов в 5 микрорайоне, 1. Там доставка даже переходила в платный режим и составляла 200 рублей. На данный момент, загруженность пункта снизилась. В приложении Wildberries указано, что в пункте выдачи возможны очереди. Источник сообщает, причиной загруженности могли стать активные снегопады и нулевая видимость на трассах. Из-за этого фуры с товарами не могли приехать к складам своевременно. Сама по себе загруженность зависит от количества заказанных товаров, однако, отмечает источник, эта ситуация является сезонной. Ранее URA.RU писало, что курганцы обсуждали новую систему возврата товаров на Wildberries. Якобы товары нужно было проверять до похода в примерочную. В противном случае их могли не принять. В Wildberries корреспонденту сообщили, что условия возврата остались прежними.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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