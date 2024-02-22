Тюменцы увеличили объемы вкладов в банках

23 февраля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Приток денег на вклады связан с выросшими ставками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюменской области в 2023 году увеличили на 24% объем денежных средств на вкладах и счетах в банках. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. «Сейчас достаточно высокие ставки по вкладам, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков страны в первой декаде февраля составила 14,8% годовых, это намного превышает уровень инфляции», — сообщила управляющая отделением ЦБ по Тюменской области Елена Никитина РБК Тюмень. Там отметили, что в прошлом году объем денег на вкладах и счетах у тюменцев увеличился на 24%. Уже к 1 января 2024 года количество средств на депозитах физлиц составило 357 миллиардов рублей. В ЦБ отмечают, что приток денег на вклады связан с выросшими ставками. Ключевая ставка с июля по декабрь 2023-го она выросла с 7,5 до 16% годовых, что привело к увеличению ставок по всем вкладам и накопительным счетам. В феврале 2024 года впервые за долгое время регулятор не стал поднимать ее. Ранее URA.RU рассказывало, что за 2023 год совокупная задолженность жителей Тюменской области перед кредитными организациями выросла на 30% и составила 497 миллиарда рублей. Более половины всех кредитов приходится на ипотеку — 56%.

Жители Тюменской области в 2023 году увеличили на 24% объем денежных средств на вкладах и счетах в банках. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. «Сейчас достаточно высокие ставки по вкладам, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков страны в первой декаде февраля составила 14,8% годовых, это намного превышает уровень инфляции», — сообщила управляющая отделением ЦБ по Тюменской области Елена Никитина РБК Тюмень. Там отметили, что в прошлом году объем денег на вкладах и счетах у тюменцев увеличился на 24%. Уже к 1 января 2024 года количество средств на депозитах физлиц составило 357 миллиардов рублей. В ЦБ отмечают, что приток денег на вклады связан с выросшими ставками. Ключевая ставка с июля по декабрь 2023-го она выросла с 7,5 до 16% годовых, что привело к увеличению ставок по всем вкладам и накопительным счетам. В феврале 2024 года впервые за долгое время регулятор не стал поднимать ее. Ранее URA.RU рассказывало, что за 2023 год совокупная задолженность жителей Тюменской области перед кредитными организациями выросла на 30% и составила 497 миллиарда рублей. Более половины всех кредитов приходится на ипотеку — 56%.