Тюменцы увеличили объемы вкладов в банках

Жители Тюменской области в 2023 году увеличили на 24% объем денежных средств на вкладах и счетах в банках. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
«Сейчас достаточно высокие ставки по вкладам, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков страны в первой декаде февраля составила 14,8% годовых, это намного превышает уровень инфляции», — сообщила управляющая отделением ЦБ по Тюменской области Елена Никитина РБК Тюмень. Там отметили, что в прошлом году объем денег на вкладах и счетах у тюменцев увеличился на 24%.
Уже к 1 января 2024 года количество средств на депозитах физлиц составило 357 миллиардов рублей. В ЦБ отмечают, что приток денег на вклады связан с выросшими ставками.
Ключевая ставка с июля по декабрь 2023-го она выросла с 7,5 до 16% годовых, что привело к увеличению ставок по всем вкладам и накопительным счетам. В феврале 2024 года впервые за долгое время регулятор не стал поднимать ее.
Ранее URA.RU рассказывало, что за 2023 год совокупная задолженность жителей Тюменской области перед кредитными организациями выросла на 30% и составила 497 миллиарда рублей. Более половины всех кредитов приходится на ипотеку — 56%.
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