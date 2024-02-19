Повышение ставок не помешало тюменцам брать больше кредитов

Средняя сумма кредита у тюменцев выросла до 372 тысяч рублей

Средний чек по кредитам тюменцев составил 372 тысячи рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Средняя сумма кредита жителей Тюменской области, несмотря на повышение банковских ставок, за 2023 год выросла до 372 тысяч рублей. Годом ранее это значение составляло 334 тысячи рублей.

«В 2023 году средний чек по всем видам кредитов в Тюменской области вырос с 334 тысяч до 372 тысяч рублей. Повышенный спрос на кредиты был в августе и сентябре 2023 года, именно тогда Центробанк начал резко ужесточать денежно-кредитную политику, а ключевая ставка в августе выросла с 8,5 до 12%», — передает «РБК Тюмень» данные аналитиков Объединенного кредитного бюро. С 15 декабря 2023 года ключевая ставка установлена на уровне 16%.

За 2023 год совокупная задолженность жителей Тюменской области перед кредитными организациями выросла на 30% и составила 497 миллиарда рублей. Более половины всех кредитов приходится на ипотеку — 56%. По мнению специалистов Банка России, в 2024 году тренд на рост кредитования продолжится.